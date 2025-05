Regala un Sorriso 2025: sport, amicizia e solidarietà per un grande obiettivo (FOTOGALLERY e VIDEO)

Nella giornata di ieri (sabato 24 maggio), l’impianto sportivo Renzo Saglietti di Alba è stato la cornice di “Regala un Sorriso“, evento benefico ideato da Daniele Sobrero, Carmelo Franceschini e Vincenzo Pizzonia, giunto alla quarta edizione.

Sul rettangolo di gioco del Mussotto, sono scesi in campo nel “Quadrangolare del sorriso” l’Enrico Chiesa Team, formazione capitana dall’ex stella azzurra con tanti volti noti del calcio professionistico, la Nazionale del Vaticano (Sport in Vaticano), la selezione dell’ASLCN2 e i “padroni di casa” di Regala un Sorriso. Da segnalare tra i calciatori in campo anche Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte.

Grazie a questa manifestazione e alla sinergia tra diversi comuni del territorio tra cui Alba, Bra, Cherasco, Sommariva Bosco e Novello, sono stati raccolti fondi che saranno investiti a favore del miglioramento della vita dei ricoverati presso il Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno.

Ad aprire le danze del soleggiato sabato pomeriggio sono stati gli Sbandieratori Terre Sabaude e i Titans.

