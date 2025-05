Il Liceo “Vasco Beccaria Govone” è approdato da protagonista anche al Salone del Libro di Torino, rappresentato da tre alunne della 3C del Liceo delle Scienze Umane.

Allegra Barel Azzoaglio, Azzurra Farchetto e Marta Ponteprino, dopo aver brillantemente partecipato al concorso di Storia Contemporanea promosso dal Consiglio Regionale del Piemonte, sono state selezionate per registrare il podcast della Camera dei Deputati “La seduta è aperta”, in trasferta proprio al Salone del libro, per narrare, un po’ diversamente dal solito il mondo giovanile e il rapporto con la lettura, con il giornalismo, con l’attualità.

Al mattino le ragazze del Liceo “Vasco Beccaria Govone” hanno partecipato ad un dialogo con i deputati Giorgio Mulè e Benedetto della Vedova, i quali hanno spiegato il funzionamento della comunicazione alla Camera dei Deputati; poi hanno registrato il 19° episodio del podcast “La seduta è aperta”, rispondendo alle domande dei giornalisti e leggendo passi significativi relativi a temi di educazione civica quali la lotta alla mafia, l’impegno civile, la lotta nei confronti dell’indifferenza.

Il traguardo raggiunto dalle allieve è frutto di una sinergia e del grande lavoro di scambio, confronto, attualizzazione di temi, condotto dalla prof.ssa Antonella Merlino – docente di Storia e filosofia – che ha accompagnato e preparato le ragazze nel corso di tutte queste esperienze.