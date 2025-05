Una nuova piccola sezione arricchisce la Biblioteca specialistica dell’Espaci Occitan di Dronero, aderente al Sistema Bibliotecario Nazionale. Per valorizzare e rendere maggiormente fruibile il patrimonio narrativo ed editoriale in lingua occitana destinato all’infanzia custodito nella biblioteca, grazie al progetto dell’Unione Montana Valle Maira legge 482/99 annualità 2022 finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite della Regione Piemonte, è stata realizzata una postazione che consente di sfogliare e consultare digitalmente libri a stampa ma anche di leggere storie e fiabe inedite, fruendo di alcuni contenuti interattivi come audio e video.

La postazione nella biblioteca occitana di Espaci Occitan, implementabile negli anni a venire con nuove pubblicazioni e attraverso la raccolta o la segnalazione, da parte del pubblico, di leggende o favole del proprio territorio, è articolata in quattro sezioni: la letteratura popolare, con particolare riferimento alle leggende alpine aventi per soggetto masche e sarvan e; le storie originali, fiabe e favole per ragazzi scritte nell’ultimo secolo, sia nelle valli che nel territorio occitano transalpino; le traduzioni, ovvero favole o romanzi scritti in altre lingue del mondo ma divenuti pietre miliari della letteratura per ragazzi, tanto da essere tradotti anche in occitano (vedasi Il piccolo principe); i fumetti, con la proposta di alcuni personaggi creati ex novo o di altri “tradotti” in striscia.

Ogni volume è preceduto da una breve introduzione, fruibile sia in occitano che in italiano, con le specifiche relative all’autore e alla varietà occitana utilizzata. Le leggende non edite sono tutte pubblicate in occitano e nella traduzione italiana. Una proposta per i più piccoli, ma anche per gli adulti, amanti delle storie tradizionali, fruibile negli orari di apertura dell’Istituto di Studi Occitani di Dronero.

Nei prossimi mesi la postazione si arricchirà della sezione Bibliodòc, destinata ad altri contenuti multimediali (video, registrazioni di conferenze e convegni) e soprattutto alla digitalizzazione dei periodici storici editi in occitano o sul territorio delle valli.