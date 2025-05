La giornata conclusiva del Festival della TV di Dogliani si apre all’insegna dei grandi temi che attraversano il nostro tempo: dall’ informazione alla satira, dall’intelligenza artificiale all’ambiente, dalla televisione alla musica. Con l’obiettivo di raccontare il mondo attraverso la voce di chi ogni giorno lo osserva, anche l’ultima giornata promette di coinvolgere ed emozionare.

La giornata conclusiva del Festival della TV di Dogliani, si apre in Piazza Umberto I alle 10.30 con uno dei momenti più attesi: Diego Bianchi “Zoro” e il direttore di La7 Andrea Salerno dialogano con Alberto Infelise sull’esperienza di Propaganda Live tra satira, cronaca e militanza. Alle 11.30, l’AD di Italian Radical Design Charley Vezza e l’artista Francesco Vezzoli parlano di arte e design in un confronto moderato da Nicolas Ballario. Alle 12.30, spazio ai giganti del giornalismo: Enrico Mentana, direttore del TG La7, e Mario Orfeo, direttore di la Repubblica.

Nel pomeriggio, alle 15.00, il cast del programma cult “Case a prima vista” si presenta al pubblico del Festival della TV di Dogliani con il cast al completo (Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Nadia Mayer, Gianluca Torre, Blasco Puglieri, Corrado Sassu), seguito alle 16.00 dal giornalista e conduttore Alberto Matano, che dialoga con Elvira Serra sulla narrazione dell’attualità.

Alle 17.00, è la musica a prendersi il centro della scena con Diodato, intervistato da Luca De Gennaro. Alle 18.00 un imperdibile dibattito sull’etica dell’intelligenza artificiale con il giornalista Virman Cusenza, Padre Paolo Benanti membro del Comitato sull’I.A. delle Nazioni Unite ed Emanuele Castagno Executive Vice President RINA, moderati da Andrea Malaguti.

Alle ore 19.00 si chiude con “Cuori”, la serie tv Rai raccontata da Pilar Fogliati, Giannandrea Pecorelli, Produttore cinematografico – Aurora TV e Paolo Manera direttore di Film Commission Piemonte, moderati da Alberto Infelise.

A Piazza Belvedere, la mattinata del Festival della TV di Dogliani comincia alle 10.00 con “Complimenti per la trasmissione”, talk tra i giornalisti Maurizio Mannoni e Francesco Specchia, moderati da Emilio Targia. Alle 11.00 si prosegue con i manager Lucio Presta e Moira Mazzantini, protagonisti del talk “Tra cinema e TV, gli agenti delle star”, intervistati da Chiara Maffioletti. Alle 12.00 la giornalista RAI Annalisa Bruchi e Aldo Cazzullo offrono consigli su come orientarsi tra crisi e consumi con “Ricchi o poveri?”.

Nel pomeriggio, alle 15.30, l’economista ed ex ministra Elsa Fornero sarà intervistata da Andrea Bignami autore e conduttore di Sky TG 24, mentre alle 16.30 il fotografo Fabrizio Ferri e lo storico dell’arte e divulgatore Iacopo Veneziani discuteranno di arte, parole e immagini con l’autore Pietro Galeotti.

Piazza Carlo Alberto apre alle 11.00 con un focus su sostenibilità e ambiente con il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, Federico Ferrazza direttore Green&Blue di GEDI e Monica Pasquarelli consigliera di amministrazione di CORIIPET e Teo Musso, Founder Birra Baladin moderati da Doris Zaccone, conduttrice di Radio Capital. Alle 12.00 lo chef Cristiano Tomei e Luca Varetto celebrano il matrimonio tra territorio e cucina in “Il Fassone e la fantasia”, guidati da Paolo Vizzari.

Nel pomeriggio, alle 15.30, Fabio Canino dialoga con Chiara Maffioletti, mentre alle 16.30 la giornalista ambientalista Donatella Bianchi riceve il Premio CORIPET e si racconta a Alberto Infelise tra Linea Blu, impegno ambientale e politica. Alle 17.30 chiude il Festival con leggerezza e ironia Federico Basso, vincitore di LOL, in un incontro sul confine tra comicità, social e televisione, intervistato da Roberto Pavanello.

Con una giornata intensa e ricca di contenuti, il Festival della TV di Dogliani si chiude nel segno della pluralità di linguaggi, del dialogo aperto e dell’incontro tra generazioni e prospettive. La presenza di oltre cento ospiti in tre giorni ha trasformato ancora una volta Dogliani in un laboratorio a cielo aperto del racconto contemporaneo, dove l’informazione si intreccia alla narrazione, la riflessione al divertimento, la televisione alla realtà.

Con oltre cento ospiti, tre giorni di incontri, dibattiti, spettacoli e incursioni artistiche, il Festival della TV di Dogliani si conferma un punto di riferimento nazionale, capace di raccontare i media con uno sguardo critico, appassionato e divertente, in un luogo dove la bellezza dei paesaggi si intreccia alla profondità delle idee. Dogliani si trasformerà, anche quest’anno, in spazio condiviso dove il pubblico può dialogare direttamente con i protagonisti dei media italiani, in un contesto informale, dinamico e ricco di stimoli in cui agli appuntamenti in programma si coniuga un’occasione per vivere la bellezza delle Langhe, gustare i prodotti del territorio, camminare tra le vie di un borgo che sa accogliere con semplicità e entusiasmo