Inaugurata nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 maggio, la 26a edizione della Del Monte Boy League, il torneo Under 14 firmato Lega Pallavolo Serie A che coinvolge alcuni dei migliori settori giovanili dei club di Serie A. Sono scese in campo tutte e 8 le squadre che prenderanno parte alla rassegna col primo turno della fase a Gironi. Le gare si sono giocate al Palazzetto dello Sport Allende di Fano e al Palasport Cercolani a Lucrezia di Cartoceto.

Nei due match che danno inizio alla Del Monte Boy League, sono state Gas Sales Bluenergy Piacenza e MA Acqua S.Bernardo Cuneo ad accaparrarsi le prime vittorie, entrambe per 2-1 (nei Gironi si gioca sempre su 3 set, e ogni parziale vale 1 punto), contro Itas Trentino e Sir Susa Vim Perugia. Sia gli emiliani che i piemontesi sono partiti forte e hanno conquistano i primi 2 set; trend invertito nel terzo parziale, dove hanno subito il ritorno degli avversari che hanno potuto così muovere anch’essi la classifica con 1 punto.

Nelle sfide delle 18.30, invece, vittoria da 3 punti per Kioene Padova ai danni di Romeo Sorrento, mentre nella sfida tra Allianz Diavoli Rosa Brugherio e Cucine Lube Civitanova, ovvero il “rematch” della Finale della precedente edizione, le due formazioni si sono spartiti i punti in palio. Civitanova, in vantaggio 2-0, ha infatti ceduto il passo nel terzo set ai brianzoli.

Nella giornata di domani, sabato 24 maggio 2025, si concluderanno i Gironi, con la seconda e la terza giornata; l’ordine nei raggruppamenti stabilirà il ranking per le sfide di domenica, ovvero Semifinali e spareggi validi per le altre posizioni.

Risultati Girone F

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino 2-1 (25-18, 25-21, 23-25)

Romeo Sorrento – Kioene Padova 0-3 (16-25, 15-25, 12-25)

Risultati Girone G

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Sir Susa Vim Perugia 2-1 (25-23, 25-18, 19-25)

Allianz Diavoli Rosa Brugherio – Cucine Lube Civitanova 1-2 (21-25, 23-25, 25-17)