Conclusa con successo l’edizione 2025 di “Costruire Futuro” a Saluzzo

Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 di “Costruire Futuro”, l’evento che per due giorni ha animato il mondo della formazione e dell’innovazione nel settore edile, attirando oltre 1.500 visitatori tra studenti, professionisti e curiosi.

Anche nella giornata di oggi, sabato 24 maggio, numerosi partecipanti hanno affollato gli spazi espositivi di “Costruire Futuro”, sperimentando in prima persona tecnologie all’avanguardia come visori, simulatori e mini-escavatori, oltre a prendere parte ai laboratori formativi proposti dalle scuole e dagli enti presenti.

Grande entusiasmo per una delle novità di quest’anno: la competizione “Ediltrophy Special Sicurezza”, un format inedito in Italia ispirato al classico quizzone, in cui le squadre partecipanti si sono sfidate a colpi di domande sul tema della sicurezza nei cantieri. A trionfare sono state: Squadra Senior: Alessandria e Squadra Junior: Brescia 1

A seguire si è svolta la cerimonia di premiazione dell’Ediltrophy Interregionale, un momento molto atteso che ha visto alternarsi sul palco di “Costruire Futuro” i protagonisti della consegna dei premi e di interventi volti a sottolineare il valore formativo, professionale e umano dell’iniziativa: la Presidente Elena Lovera, Stefano Macale, Direttore Formedil Italia, Nicola Gagino, Vicepresidente del Formedil Cuneo, Laura Blua, Direttrice Formedil Cuneo che ringrazia lo staff della scuola, i docenti e gli istruttori per la grande collaborazione e l’ alta professionalità con cui hanno lavorato, conducendo tutte le attività e i laboratori dell’ evento, Massimo Cogliandro, Vicepresidente Formedil Piemonte, Paola Malabaila presidente Ance Piemonte e Vicepresidente FIEC, Gianluca Poggi Direttore Ance Piemonte, Davide Ponso Direttore Ance Cuneo.

Alla presenza della giuria composta dal presidente Arch. Giorgio Rossi, Arch. Giuseppe Moi e il Geom. Giampiero Bravo, le squadre junior e senior di Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta si sono confrontate con passione e competenza. Ecco i vincitori che accedono alla finale nazionale di Bari:

Categoria Senior Piemonte: Asti Valle d’Aosta: Aosta

Categoria Junior Piemonte: Cuneo Lombardia: Brescia Liguria: Genova



Il Premio Speciale “Lavorare in Sicurezza” è stato assegnato alla squadra Junior Cuneo.

Un momento particolarmente sentito è stato il riconoscimento alla squadra del Formedil Cuneo, Kevin Avalle e Marco Vallauri, vincitori dell’Ediltrophy Nazionale 2024, che hanno ricevuto da Salvatore Correnti FENEAL – UIL Vicepresidente Cassa Edile Cuneo (ex vicepresidente Formedil Cuneo), un tributo speciale “in casa” per il risultato straordinario ottenuto.

Tutte le scuole presenti a“Costruire Futuro” hanno voluto esprimere apprezzamento per l’eccellente organizzazione e per l’impegno dimostrato da tutti gli operatori coinvolti.

Durante le premiazioni e i momenti ufficiali sono intervenuti con contributi e saluti istituzionali:

Tutti hanno voluto sottolineare con entusiasmo l’originalità dell’evento, la passione e l’impegno condiviso da parte di tutti, gli sponsor intervenuti e gli espositori: Fornace Ballatore, Wienerberger, Covema vernici, Edilbruna sas, Banca Alpi Marittime, Edilblooc, Zero150, Mozzone building system, PGF solution, Vincenzo Pilone, Cobola, Fasmagroup, Maer, Beltramo, Vimark, Albafire, Edilizia Marene, Falco F.lli srl; lo staff, i docenti e gli istruttori del Formedil Cuneo.

Nicola Gagino, (FILLEA CGIL) Vicepresidente Formedil Cuneo ha sottolineato quanto sia importante trasmettere una formazione legata alla sicurezza sul lavoro affinchè gli infortuni in cantiere diminuiscano sempre più.

Il Presidente di Ance Cuneo Gabriele Gazzano ha espresso i suoi complimenti per il valore dell’iniziativa rimarcando l’importanza del trasmettere la passione per un settore in crescita e la grande opportunità per i ragazzi e futuri lavoratori di trovare ottime occasioni di lavoro.

Il Presidente di Anaepa Cuneo, Giuseppe Trossarello “Queste occasioni sono molto importanti perché danno ai ragazzi la possibilità di toccare con mano le realtà produttive nel settore delle costruzioni e anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Creare un ambiente educativo che valorizzi donne e giovani nel settore delle costruzioni può diversificare e rafforzare la forza lavoro futura. Secondo noi Artigiani la sicurezza sul lavoro è una conquista di civiltà, un patrimonio prezioso di cui ognuno deve avere cura, da alimentare ogni giorno. L’edilizia è un comparto che garantisce un certo fascino, perché chi lavora nel settore con la propria inventiva, con la propria manualità e con un incredibile passione ne fa un mestiere attraente ed unico.

Elena Lovera. Nella sua doppia veste di Presidente Formedil Italia e Formedil Cuneo, si dice molto soddisfatta per l’ ottima riuscita dell’evento “Costruire Futuro”: “Il nostro obiettivo è che queste due giornate dell’ edilizia possano essere di ispirazione per costruire il futuro di molti giovani che oggi cercano una strada da percorrere in un mondo lavorativo sempre più complesso, ma che offre grandi opportunità a tutti coloro che costruiscono, progettano, con visione e talento, nella convinzione che ogni gesto lasci un segno, ogni scelta crei valore e ogni traguardo apra nuove strade”

Un Sincero riconoscimento va alle autorità presenti, Camera di Commercio di Cuneo, FILLEA CGIL Cuneo – FENEAL UIL Cuneo FILCA CISL Cuneo, ANAEPA – Confartigianato Cuneo Cassa Edile Cuneo, Confindustria Cuneo, FORMEDIL Italia, SPRESAL ASL Cn1 – Cn2 ITL Cuneo INAIL Fondazione C.R.C., o Carabinieri Cuneo, Centro Per L’impiego Saluzzo, I.I.S CAT Alba – Bra – Ceva – Cuneo – Mondovì – Saluzzo – Savigliano, ORDINI dei Geometri – Ingegneri – Architetti di Cuneo, ORDINE degli Avvocati di Cuneo,Politecnico Di Torino, Assoposa, Assimp, DIHCube, che con la loro partecipazione hanno dimostrato sensibilità e attenzione verso un settore che rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico, la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica del nostro paese. La vostra vicinanza è per noi motivo di orgoglio e stimolo a continuare su un percorso di crescita e qualità.

Molte le autorità che nell’arco delle due giornate di “Costruire Futuro” hanno regalato un saluto, incentivato e stimolato i ragazzi presenti: il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’Assessore regionale Marco Gallo, i consiglieri Claudio Sacchetto, Mauro Calderoni e Federica Barbero, l’ assessore di Cuneo Alessandro Spedale, il Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo e il Presidente della CCIAA di Cuneo, Luca Crosetto, Giuliana Cirio, Presidente Confindustria Cuneo e Michele Quaglia- Confartigianato Saluzzo, Federica Brizio, vice sindaca del Comune di Saluzzo, Carlo Allemano, Presidente della Fondazione Bertoni.

Con il suo ricco programma e l’ampia partecipazione, “Costruire Futuro” ha contribuito a rafforzare la cultura della sicurezza, dell’innovazione e della formazione nel comparto edile.