Primo importante risultato individuale per Umberto Actis Perino, atleta di Tennis Tavolo Alba, che ha conquistato il terzo posto nel torneo Singolare Over 40 maschile / Over 35 femminile durante l’Open nazionale di Chiavari, svoltosi al Palazzetto dello Sport “Carrino” e organizzato da Villaggio Sport Tennistavolo Chiavari.

La competizione ha visto la partecipazione di oltre 70 atleti provenienti da diverse regioni del Nord Italia. In un contesto altamente competitivo e affrontato in completa solitaria – senza compagni di squadra né allenatori al seguito – Umberto Actis Perino ha mostrato grande determinazione.

L’atleta albese ha chiuso al primo posto il proprio girone grazie a tre vittorie convincenti contro avversari di TT Genova, TT Athletic Club (Liguria) e Pulcini Cascina TT (Toscana). Anche nella fase a eliminazione diretta ha proseguito con sicurezza, superando atleti di società liguri quali TT Victoria, TT Genova e TT Varazze. Solo in semifinale si è dovuto arrendere ad Alessandro Maggi (TT Varazze), che ha poi sfiorato la vittoria del torneo.

Per Umberto Actis Perino si tratta del primo podio individuale in carriera agonistica, al termine di una stagione già ricca di soddisfazioni in Serie D1, disputata come capitano della formazione TT Alba Dardo. Un risultato che premia l’impegno, la costanza e la passione dimostrati in allenamento e nelle gare.