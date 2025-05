È stato inaugurato questa mattina presso l’ex Caserma Musso “Costruire Futuro”, il primo grande evento interamente dedicato al settore delle costruzioni promosso dalla Scuola Edile Cuneo. Due giornate aperte al pubblico e a ingresso gratuito, pensate per raccontare il presente e il futuro dell’edilizia, con particolare attenzione ai giovani, alla sicurezza nei cantieri e all’innovazione tecnologica.

Anche EditIn, IdeaWebTV, Rivista Idea e MadeIn sono presenti a “Costruire Futuro” con il loro stand “griffato” Confindustria Cuneo: in programma tanti momenti di talk e chiacchierate con gli istituti scolastici presenti, che saranno ampiamente documentati, sul tema del lavoro e per introdurre anche ai più giovani il ventaglio di attività delle testate.

L’iniziativa coinvolge un ampio partenariato istituzionale e professionale: dal Ministero dell’Istruzione alla Regione Piemonte, passando per gli enti locali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Una rete ampia e coesa che testimonia quanto i temi proposti siano centrali per il futuro del settore.

Talk, convegni, laboratori, simulazioni, lectio, premiazioni e momenti di formazione e confronto animeranno le due giornate. Tra i momenti più attesi, il convegno del 24 maggio dedicato alla cultura della sicurezza, con la partecipazione di esperti e rappresentanti delle istituzioni, e la Challenge Ediltrophy Special Sicurezza – Security Quiz Game, una sfida a squadre pensata per sensibilizzare sulle buone pratiche nei cantieri in modo coinvolgente e partecipativo.

All’interno del programma si inseriscono anche le finali regionali dell’Ediltrophy 2025, la competizione di arte muraria promossa dal Formedil Nazionale, che vedrà sfidarsi le squadre junior e senior di Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta. I vincitori accederanno alla finale nazionale in programma a ottobre a Bari, nell’ambito del SAIE. I manufatti realizzati saranno donati al Comune di Saluzzo e all’Oratorio Don Bosco per essere utilizzati in spazi pubblici della città.

“Costruire Futuro” si propone come una piattaforma strategica di dialogo tra scuola, impresa e istituzioni, con l’obiettivo di valorizzare il mestiere dell’edilizia, diffondere una vera cultura della sicurezza e trasmettere ai più giovani la passione per un settore in profonda trasformazione.

L’evento “Costruire Futuro” si propone come un’iniziativa innovativa e multidisciplinare, finalizzata a sensibilizzare studenti, operatori del settore e imprese edili sui temi fondamentali della sicurezza, dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale e della legalità nel mondo dell’edilizia.

Per la prima volta, tre delle più importanti competizioni di settore – normalmente organizzate in momenti separati – saranno integrate in un’unica grande manifestazione, creando un evento di rilievo nazionale grazie alla collaborazione con Formedil Nazionale e altre realtà istituzionali e imprenditoriali.

Attraverso convegni, laboratori, esperienze interattive e momenti di intrattenimento, l’iniziativa si configura come una piattaforma strategica per rafforzare la rete tra mondo della formazione, imprese edili e istituzioni. Questo approccio, oltre a favorire il confronto tra generazioni, consente di stimolare il dialogo su nuovi modelli di edilizia sostenibile e sicura, contribuendo alla crescita del settore a livello territoriale e nazionale.

Inoltre, rappresenta un’importante occasione per far conoscere le opportunità formative offerte dalla Scuola Edile di Cuneo, attirando nuovi studenti e avvicinando i giovani alle professioni del settore, in sinergia con le politiche di contrasto alla dispersione scolastica e all’abbandono scolastico, temi attualmente prioritari per la Regione Piemonte.

L’evento ha tra i suoi principali obiettivi quello di investire sulle nuove generazioni, future protagoniste del mondo del lavoro, affinché arrivino preparate, consapevoli e con una solida cultura della sicurezza. Un’adeguata formazione fin da subito permetterà loro di affrontare il proprio percorso professionale con maggiore responsabilità e competenza.