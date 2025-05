Piante intelligenti àncora di salvezza per il mondo intero

Se pensi che gli alberi siano creature silenziose che se ne stanno lì a fare ombra, ossigeno e poesia da calendario, è il momento di aggiornare il firmware botanico del tuo cervello. Perché Stefano Mancuso – scienziato, scrittore, neurobiologo vegetale e showman del clorofilla-pensiero, ad Alba dopodomani, sabato 24 maggio, alle ore 16, nel Cortile della Madda­le­na, evento in collaborazione tra Circonomia 2025 e Clo­rofilla 2025 – sostiene che le piante non solo sono intelligenti, ma potrebbero darci lezioni di vita, politica, architettura, urbanistica, e forse anche di filosofia spiccia. Del tipo: smetti di correre, pianta radici e ascolta.

Di lui colpisce subito l’entusiasmo contagioso con cui parla di ciò che per la maggior parte delle persone è poco più di un contorno verde. Ma Mancuso ha il raro talento di farci vedere la rivoluzione nella fotosintesi. «Le piante sono i più sofisticati organismi viventi sulla Ter­ra», ripete come un mantra, e non lo fa per stupire. Lo fa perché ci crede. Coi dati, con gli esperimenti, ma anche con una caparbietà tutta calabrese, dalla sua terra di origine. Insomma la cocciutaggine gli appartiene come una radice a un albero secolare.

Nel suo laboratorio di neurobiologia vegetale a Firenze non si coltivano margherite, ma domande. Le piante sentono? Si orientano? Deci­dono? La risposta breve è: sì. La lunga è: decisamente sì, ma in modo diverso da come lo facciamo noi. Perché le piante non hanno un cervello centrale, «e per fortuna!» dice Mancuso «perdere una foglia non è come perdere un arto. Le piante hanno un’intelligenza distribuita, diffusa, modulare, e questo le rende resilienti, adattabili, straordinariamente evolute».

Chi se le immagina immobili e passive non ha idea di che party radicale si svolga sotto terra: le radici comunicano, si avvertono dei pericoli, trasmettono segnali chimici, riconoscono i propri parenti – sì, avete letto bene, le piante hanno senso della famiglia – e stringono alleanze. «Una pianta può riconoscere chi le sta accanto e modulare il proprio comportamento. Le radici sanno se c’è un’amica o una concorrente, e si comportano di conseguenza», scrive in “Plant Revolution”, un libro che suona come un manifesto di liberazione ve­ge­tale.

E mentre la scienza vegetale arranca a trovare spazio nei palinsesti del dibattito pubblico, lui spopola: libri bestseller, interviste internazionali, TED talk con milioni di visualizzazioni. D’altron­de, chi altro ti dice con disarmante serietà che gli alberi sono «più intelligenti dei politici» e «meglio organizzati degli esseri umani»? Nessu­no. Solo lui.

In “La Nazione delle Piante”, uno dei suoi libri più celebri, si spinge oltre: propone una Costituzione scritta dalle pian­te per gli esseri umani. Otto articoli che sembrano utopia, ma sono solo buon senso verde. Articolo 1: “La Terra è la casa comune della vita”. Articolo 6: “La Nazione delle Piante non riconosce alcuna gerarchia tra le specie viventi”. E via così, tra principi da Nobel e intuizioni da monaco zen: sobrietà, cooperazione, rispetto per le risorse. «Le piante non sprecano, non inquinano, non consumano più di quanto necessario. Noi, invece, viviamo come se avessimo sette pianeti di riserva».

Non è un ambientalismo naïf il suo, è un realismo radicale. Perché «senza di loro, moriremmo in pochi giorni. Loro, invece, senza di noi vivrebbero benissimo», scrive in “Verde Brillante”. E fa impressione scoprire che un faggio centenario immagazzina più Co2 di una Tesla nuova fiammante. Altro che green economy, qui si parla di intelligenza ecologica millenaria.

Nel suo ultimo libro, “La versione degli alberi”, Mancuso ci regala un racconto in cui a parlare sono proprio loro: gli alberi. E guarda caso, hanno più pazienza, logica e visione di quanto abbia l’intero Con­si­glio di Sicurezza dell’Onu. «Nel bosco le decisioni si prendono lentamente, ma in modo condiviso. Gli alberi non si impongono, si accordano. E non lasciano indietro nessuno». Altro che leadership tossica: qui si parla di governance vegetale.

Ma la sua missione non si ferma al bosco delle metafore. Con “Fitopolis”, un altro dei suoi libri visionari, propone un’urbanistica radicalmente nuova: città pensate dalle piante, per le piante, e quindi – inevitabilmente – per il nostro benessere. Non parchi ogni tanto e qualche rotonda fiorita, ma alberi ovunque: sui tetti, nei marciapiedi, tra le corsie del tram. «Non è un’utopia. È una necessità. Gli alberi abbassano la temperatura, assorbono polveri sottili, migliorano la nostra salute fisica e mentale. Ma non li piantiamo perché… costano».

E lui te lo dice sorridendo, ma con quella testardaggine mediterranea che lo ha reso un punto di riferimento mondiale: «Il mondo vegetale è la nostra unica speranza. Basta ascoltarlo, invece di soffocarlo sotto il cemento».

Intanto, nei suoi incontri pubblici, continua a incantare platee di ogni età. Stu­denti, scienziati, sindaci, bambini delle elementari. Tutti rapiti da una narrazione che sa di futuro, anche se parla di radici. E che ti fa venire voglia di fare amicizia con la tua felce da salotto. «Le piante sono qui da 450 milioni di anni. Se fossimo intelligenti davvero, chiederemmo a loro come si fa a sopravvivere così a lungo».

E magari, per una volta, ci degneremmo di ascoltarle. In silenzio, come fanno loro. Con la tenacia verde di chi non ha bisogno di fare rumore per cambiare il mondo.

La mostra mercato tra natura, bellezza e divertimento

ecosostenibile: vi sorprenderà

Domani e dopodomani, 24 e 25 maggio, Alba sboccia come non mai! Dalle 9 alle 19, piazza San Paolo si trasforma in un giardino urbano a cielo aperto con “Clorofilla 2025”, la nuovissima mostra-mercato di fiori, piante e arredi da esterno. Un evento tutto profumi, colori e sostenibilità firmato Asproflor – Comuni Fioriti, in collaborazione con il Comune e l’associazione Alba sotto le Torri, che unisce i negozi del centro storico.

In scena una due giorni tra natura, bellezza e divertimento eco-friendly. Stand pieni di essenze rare, fiori profumatissimi e varietà super resistenti aspettano appassionati e curiosi. Ma la vera chicca? Le attività pensate per i più piccoli (e non solo!). Dai percorsi sensoriali a piedi nudi, alla Cucina verde, fino a “Piantala!”, il laboratorio dove ogni bambino potrà rinvasare la sua piantina e portarla a casa, simbolo del proprio impegno green.

Sabato 25 alle 16, non perdete l’incontro speciale con Stefano Mancuso, il celebre neurobiologo vegetale, che svelerà i segreti sorprendenti delle piante e il loro “linguaggio” nascosto.

E se pensate di aver già visto tutto, preparatevi a rimanere a bocca aperta con “Il canto delle piante”, l’esperienza sonora che farà vibrare le foglie… e le emozioni! Due giorni da vivere all’aria aperta, dove natura e città si incontrano per insegnarci a rispettare e amare il verde che ci circonda.

“Clorofilla” non è solo una festa del verde: è un invito a coltivare bellezza, rispetto e sostenibilità. In fondo, basta un fiore per cambiare il mondo.

Le sfide ambientali e come affrontarle: workshop e incontri formativi con aziende, scuole, istituzioni e cittadini

Dal 22 al 24 maggio Alba diventa il punto di riferimento per la sostenibilità con la terza edizione dell’Expo della Sostenibilità. Un evento che coinvolge aziende, scuole, istituzioni e cittadini, promuovendo pratiche e strategie per affrontare le sfide ambientali e sociali.

Le prime due giornate sono dedicate alle imprese, con workshop e incontri formativi volti a favorire la collaborazione e lo sviluppo di nuove soluzioni sostenibili. Le scuole avranno invece l’opportunità di approfondire le prospettive professionali legate alla sostenibilità attraverso le conferenze “Green Jobs”, coinvolgendo oltre mille studenti.

Tra gli appuntamenti più attesi, la Pitch Session del 23 maggio darà spazio alle startup innovative, mentre il giorno successivo, il Premio Expo Award, premierà i progetti più rilevanti delle amministrazioni locali.

L’evento si chiude con un dibattito aperto dedicato alla comunicazione e al ruolo dei social nel promuovere scelte sostenibili. Dopo le anteprime tra Torino e Alba, l’Expo guarda già alla prossima tappa di settembre a Firenze, con un programma ancora più ampio e diversificato.

Saranno presenti esperti e professionisti del settore, pronti a condividere soluzioni e visioni per affrontare le sfide del futuro. Un’occasione di confronto e crescita per chiunque voglia contribuire a un mondo più responsabile.

Tutte le attività sono aperte al pubblico e a ingresso libero. Maggiori informazioni su www.expodellasostenibilita.it.