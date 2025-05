Il giorno e la notte maratona di parole nel vento

Il Pavese Festival non “riempie l’agenda” ma “racconta qualcosa”: un Festival che non propone semplicemente eventi ma costruisce un percorso narrativo, tra libri, volti, voci e luoghi.

Come ogni viaggio che si rispetti, anche questo parte con una domanda semplice: cosa ci nutre davvero?

A rispondere, mercoledì 25 giugno alle 18,30, saranno Fulvio Marino, maestro panificatore e volto amato della cucina televisiva, e Paolo Vizzari, critico gastronomico dalla penna raffinata. Insieme guideranno il pubblico attraverso “Tutta l’Italia del pane” (Slow Food Editore), un itinerario affettivo e culturale tra farine, forni e identità regionali. In questo nuovo libro, l’autore di Cossano Belbo racconta l’Italia attraverso i classici della panificazione reinterpretati per il forno di casa. Le ricette sono accompagnate dalla storia dei prodotti e dei luoghi e dagli approfondimenti dedicati alle diverse farine e tipologie di lievitazione utilizzate da Nord a Sud. In questo viaggio attraverso l’Italia dei pani ci renderemo conto della ricchezza tricolore in quanto a varietà ed espressione dei differenti territori e di come non ci sia una sola Italia per quanto riguarda il mondo dei forni, ma tanti paesi in uno. Perché il pane, come la letteratura, è materia viva.

E proprio di parole nuove, di storie e narrazioni, si nutrirà il cuore del festival. Venerdì 27 giugno si apre la sezione dedicata alle novità editoriali con uno degli autori più attesi del momento: Gian Marco Griffi, che presenta “Digres­sione” (Einaudi), il suo nuovo romanzo dopo l’inaspettato successo di “Ferrovie del Messico”. «Dobbiamo essere gentili in questo mondo oscuro». L’autore pone Asti al centro del mondo e immagina un vecchio libro su cui ogni possessore ha lasciato tracce di sé: disegni, commenti, locandine, le regole di un gioco esistenziale inventato da Mary Shelley e dalla sua cerchia, l’indirizzo di uno sfuggente Ufficio delle redenzioni. Pren­de corpo la visione di un ragazzo, Arturo Saragat, op­pres­so dal rimorso per non aver saputo opporsi al male quando sarebbe stato necessario, che a quel libro si affida per riorientarsi nella vita, smarrendosi invece ancor piú. Immaginate una Storia in cui Mussolini non è stato fucilato ma ha finito i suoi giorni in esilio, allevando asini a Pantelleria. Poi immaginate nostalgici rievocatori del fascismo, un console maniaco del golf, una lobby di dentisti assassini, sette eretiche, mariachi, terre esotiche e terre desolate, chiromanti, una fabbrica di meravigliosi globi miniati e una donna ultracentenaria dal fascino struggente. È solo una piccola parte di quello che troverete in “Digressione”. Dall’autore astigiano un infinito, vertiginoso romanzo di formazione, d’amore e di avventura che ci restituisce una visione a volte compassionevole, a volte in­so­stenibile, del nostro tempo.

Sabato 28 giugno alle 18,30, sarà la volta dell’attore Andrea Bosca, al debutto poetico con “La voce blu”, raccolta di versi intimi e appassionati, introdotta dalla critica Giulia Ciarapica.

Ma è domenica 29 giugno che la narrativa si fa maratona. Al mattino, Orso Tosco trascina il lettore in un noir langarolo, “La controra del Barolo” (Rizzoli), mentre Loren­zo Baravalle firma “La società dei profeti” (Mondadori), un saggio narrativo che intreccia scienza e storia, bombe e visioni.

Nel pomeriggio si affaccia la memoria: Roberto Cotro­neo, intervistato da Bianca Roagna del Centro Studi Beppe Fenoglio, rievoca luoghi e radici in “La nebbia e il fuoco” (Feltrinelli), mentre Carlo Greppi, con “Figlia mia”, riporta al presente il dramma dell’Argentina dei desaparecidos, filtrato da una lente familiare e commossa.

E se i grandi editori portano i riflettori, a illuminare i margini ci pensa la festa dell’editoria indipendente, “Dieci piccoli editori”, che torna anche quest’anno con letture e incontri tra bar, cortili e angoli nascosti del borgo. Spazio a sigle coraggiose come Aboca, Clichy, Ediciclo, Exorma, Giulio Perrone, Hopefulmonster, Jaca Book, Nne, Nr, Nutrimenti, e a penne fuori dal coro: da Marco Drago con “La Bohème” a Chiara Mezza­lama con “L’inadatta”, passando per i racconti resistenti di Gino Marchitelli (“Cam­pi fascisti”), la delicatezza di Roberto Camurri (“Splen­deva l’innocenza”), la New York privata di Giorgio Biferali, la testimonianza di Dario Sorgato, le passeggiate interiori di Franco Faggiani e il reportage sentimentale di Emanuela Crosetti sulla Palestina.

Il tema del viaggio e dell’ignoto attraversa anche il mestiere del tradurre: se ne parlerà con Francesca Pellas (“Un lavoro come un altro”) e la coppia Moscardi-Ramaz­zotti, che presenta “Reality”. E tra parola e gesto, Claudio Loren­zoni e Darwin Pa­sto­­rin riflettono sul correre, quello sportivo e quello esistenziale, in “Il mestiere di correre”. Mentre “Vince la vita”, antologia poetica a cura di Giovanna Romanelli, porta sulla scena immagini e versi, in forma di plaquette d’autore.

La poesia si fa carne (e notte)

Non c’è Pavese senza poesia. Sabato 28 giugno alle ore 17, il poeta Valerio Magrelli presenta “Pavese va alla laurea”, monologo che racconta il momento in cui il giovane studente scoprì Whitman e, con lui, una nuova idea di letteratura: una rivelazione che gli avrebbe cambiato la vita.

La vera magia arriva dopo il tramonto. Dalle 23,30, nel giardino della casa natale di Pavese, si terrà “Vive nell’alba”: una maratona poetica collettiva, notturna, aperta a chiunque voglia leggere Pavese e altri autori amati. Una festa della voce e del silenzio, allestita in collaborazione con Poeticôni, un rito laico dedicato alla parola. Per partecipare basta prenotare online o presentarsi nella notte, come si fa con le cose che contano davvero. Chiude il percorso, domenica 29 giugno alle ore 10,30, un dialogo intenso tra Milo De Angelis e Pier­luigi Vac­caneo: la poesia “I mari del sud”, sarà il punto di partenza per riflettere sui confini, i naufragi e i ritorni del pensiero pavesiano. In­contro in collaborazione con “La Casa della Poesia” di Milano.