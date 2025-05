Fierobecco story il biancone in volo tra Africa e Cuneo

«Per quasi un mese abbiamo perso ogni segnale e abbiamo temuto il peggio. Poi abbiamo capito tutto e tirato un sospiro di sollievo: era nel deserto del Sahara, dove non c’è connessione. Mercoledì scorso è tornato dalle nostre parti e, per noi, questa è l’emozione più bel­la».

L’entusiasmo di Federico Pel­legrino e Matteo Attolico è contagioso quando raccontano di Fierobecco. Il primo è il direttore tecnico dell’associazione di divulgazione scientifica Sideralis, con sede ad Arlotto; il secondo guida le attività del centro di recupero degli animali selvatici a Bernezzo, tra i pochi in Italia ad essere attivo ventiquattr’ore su ventiquattro; Fie­robecco è un rapace biancone di cui, dopo averlo soccorso, curato e rimesso in libertà, tengono d’occhio tutti gli spostamenti grazie a un collarino Gps posizionato sul suo corpo.

«L’incontro con questo volatile è avvenuto per caso» spiega Attolico ripensando a quando, l’anno scorso, l’ha visto per la prima volta. «Era un giorno di primavera e c’era stata una forte grandinata. Lui, poverino, è stato probabilmente colpito da alcuni grossi chicchi. Una signora l’ha notato sofferente e ci ha chiamati. Noi lo abbiamo accolto nel nostro centro e, per due mesi, ci siamo presi cura di lui».

L’animale era ferito tanto da non riuscire più a volare. Ha iniziato un lungo percorso di cure e riabilitazione, prima in un piccolo box oscurato, poi in una voliera più grande. Alla fine, tornato ad avere tutte le energie di un tempo, è arrivato il momento di rimetterlo in libertà. E a questo punto sono entrati in gioco anche i volontari di Sideralis.

Prosegue Pellegrino: «Noi da sempre lavoriamo presentando progetti a enti e fondazioni, che sostengono le nostre attività. Grazie alla Compa­gnia di San Paolo e alla Fondazione Cassa di Rispar­mio di Cuneo, abbiamo potuto finanziare il monitoraggio degli spostamenti di Fierobecco. Non è una questione di curiosità. La raccolta dei dati è fondamentale per due motivi: sensibilizzare e fare ricerca sulla contemporaneità, concentrandosi soprattutto sui cambiamenti climatici».

Il biancone, infatti, è un uccello migratore. Poco dopo essere stato rimesso in libertà, probabilmente da solo, Fie­robecco ha preso il volo ed è arrivato fino al cuore dell’A­frica, in Senegal. Ha attraversato anche lo stretto di Gibilterra, in condizioni certamente non semplici neppure per chi, come lui, è agilissimo a volare. «Si sposta non tanto battendo le ali, ma sfruttando le correnti – precisano i due esperti di Sideralis e centro di recupero per animali selvatici –. In quell’area tra Europa e Africa, sono fortissime e difficili da gestire».

Questi esemplari si nutrono soprattutto di rettili, tanto difficili da trovare in inverno nel Cuneese quanto “a portata di becco” nella stagione più calda. Per questo, nelle scorse settimane, Fierobecco ha iniziato a volare verso Nord, arrivando di nuovo nella provincia Granda. Guarda avanti Attolico: «Tenendo traccia dei suoi spostamenti, vogliamo studiare le sue abitudini e approfondirle. Ci sono eviden­­ze che le costruzioni dell’uo­mo, come grandi palazzi e città, e i cambiamenti climatici impattano negativamente sul benessere anche degli uc­celli migratori. Questo si potrebbe ripercuotere anche sulle loro rotte».

In che modo? «È presto per dirlo – mette le mani avanti Pellegrino –. La scienza parte sempre dall’osservazione dei dati. Al momento, abbiamo a disposizione solo quelli di quest’ultimo anno. Nei prossimi anni potremo confrontare i percorsi del nostro biancone, avanzare ipotesi e trovare conferme, anche confrontando i risultati con quelli di altri studi simili al nostro».

Se tutto andrà come da programma, il dispositivo posizionato sul corpo del volatile trasmetterà segnali per circa dieci anni. Costa migliaia di eu­ro e, a lui, non dà alcun fa­stidio. È stato posizionato con l’aiuto di un ornitologo, mettendo al primo posto il benessere di Fierobecco.

C’è modo di osservare in diretta gli spostamenti del biancone anche per i non addetti ai lavori? «Per tutelare il rapace, solo noi riceviamo ogni ora le notifiche sui suoi spostamenti. Però il nostro im­pegno è comunicare il più possibile il nostro progetto, tenendo tutti aggiornati. Nei giorni scorsi, per esempio, Fierobecco era in Val Maira. Gli piacciono molto anche le aree di Bernezzo. Dobbiamo tutti renderci conto di quanto delicati siano gli ecosistemi della terra: tutelarli, fa bene a noi e a tutte le altre specie animali». In futuro, intanto, sia Sideralis sia il centro di recupero per animali selvatici va­luteranno nuovi progetti di divulgazione. Lo fanno anche grazie al sostegno dei cittadini che credono nelle loro attività e le sostengono, per esempio destinando loro il cinque per mille.

Luca Ronco