All’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo interventi cardiologici in ipnosi

«È stata la prima operazione chirurgica della mia vita, ma è stata una bella esperienza. E quando ho riaperto gli occhi avevo solo un piccolo dolore più che sopportabile. Se dovessi fare un altro intervento, vorrei ripeterlo in ipnosi». Queste le parole di Fabio (nome di fantasia), un giovane paziente sottoposto a ipnosi durante un intervento mini invasivo per curare un’aritmia cardiaca. Un’operazione svolta dalla struttura di Cardiologia dell’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, dove un team di infermieri, nel 2023, è stato formato ad hoc nel Centro italiano di ipnosi clinica sperimentale dell’Istituto “Franco Granone” di Torino.

«È stato strano vedere tanti medici attorno a me, poi l’infermiera Ivana Fantino ha iniziato a parlami e a farmi pensare ad altro. Mi ha rassicurato, guidando il mio respiro come se fosse un’onda per calmare il battito cardiaco, e mi ha aiutato a rilassare tutti i muscoli del mio corpo portandomi a immaginare di essere al cinema davanti a un film che mi appassionava molto: a un certo punto non ho più sentito il corpo, ma sentivo solo la sua voce che mi ha portato nel mondo immaginario de ‘Il Signore degli Anelli’. Mi è sembrato di essere proprio negli ambienti che ho letto nei libri o visto sullo schermo. Sentivo anche gli odori. Un’avventura che mi sembrava fosse stata veloce, ma poi mi hanno detto che erano passate 4 ore», ricorda ancora il paziente.

«L’ipnosi – spiega Ivana Fantino, infermiera ipnologa clinica del Santa Croce e Carle di Cuneo – è uno stato fisiologico particolare di coscienza durante il quale tutte le attività sono amplificate. In questo modo riusciamo a ottenere rilassamento muscolare, una riduzione dei livelli di ansia e della percezione del dolore e una distorsione della percezione del tempo».

Un percorso che avviene attraverso diverse fasi: «La prima è il rapporto che si crea tra ipnologo e paziente – prosegue Fantino – poi l’induzione, con il paziente sul lettino in sala operatoria, attraverso tecniche verbali e non verbali e tecniche di focalizzazione. Io, ad esempio, utilizzo spesso la focalizzazione sul respiro.

Raggiunta l’ipnosi, lavoriamo su suggestioni mirate a favorire il rilassamento e il mantenimento delle posizioni necessarie all’intervento, che devono essere mantenute anche per alcune ore. In questo modo abbiamo ottenuto la riduzione di sedativi e analgesici. Le esperienze dei pazienti sono straordinarie: raccontano di aver trascorso il tempo della procedura a visitare sale di musei come il Louvre o gli Uffizi, oppure di aver rivissuto vacanze estive o, ancora, di essere stati proiettati nel mondo immaginario de “Il Signore degli Anelli”. T

utti sono accomunati dal cambiamento, cioè dall’aver trasformato un intervento in qualcosa di nuovo e addirittura percepito come piacevole. A fine procedura i pazienti vengono trasportati immediatamente in camera con un post intervento migliore e più rapido».

Una tecnica innovativa che, al Santa Croce e Carle di Cuneo, viene utilizzata per le ablazioni delle tachiaritmie, procedura mini invasiva che permette di curare le aritmie cardiache: «I disturbi del ritmo cardiaco sono molto frequenti – spiega Erika Taravelli, elettrofisiologa – La fibrillazione atriale colpisce l’80% degli ultrasettantenni e, quando c’è scompenso cardiaco, deve essere trattato prima con i farmaci e poi con l’ablazione transcatetere, che è un intervento mini invasivo durante il quale vengono bruciate le cellule responsabili delle aritmie attraverso dei piccoli cateteri inseriti dalle vene dell’inguine. Essendo un’operazione di alta precisione, è necessario che il paziente resti immobili da 1 a 3-4 ore, mantenendo uno stato di calma. Al Santa Croce e Carle di Cuneo ne eseguiamo circa 130-150 all’anno, numeri fortemente in crescita grazie anche alle nuove tecnologie».

«Il nostro obiettivo – aggiunge il direttore generale del Santa Croce e Carle di Cuneo Livio Tranchida – è sempre quello di garantire ai pazienti il migliore percorso di cura, con un particolare riguardo all’umanizzazione dello stesso. L’introduzione della tecnica dell’ipnosi, laddove possibile, risponde anch’essa a questa esigenza e l’investimento dell’Azienda per la formazione di operatori esperti, ha dato finora esiti incoraggianti».

Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte: «È importante che la nostra Sanità si orienti, soprattutto per interventi mininvasivi ma prolungati nel tempo, verso la riduzione del ricorso a farmaci, abbinando tecniche innovative e collaudate, come l’ipnosi, che consentano di raggiungere il medesimo risultato da parte dell’operatore con una significativa percezione di benessere da parte del paziente».