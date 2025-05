L’astronomia non è mai stata così a portata di mano…e di occhio! Mercoledì 28 maggio tutti con la testa all’insù per un “Belvedere di stelle”, serata di divulgazione scientifica, organizzata dal Liceo Vasco Beccaria Govone, in collaborazione con il Comune di Mondovì.

L’evento “Belvedere di stelle” avrà inizio alle 20,45, presso la Sala Ghislieri, con un ospite d’eccezione: il dott. Lorenzo Pizzuti, ricercatore in ambito astrofisico presso l’Università Bicocca di Milano, divulgatore scientifico del gruppo Melody on Time e finalista – il prossimo 26 Maggio – della XIV Edizione del Premio Nazionale GiovedìScienza, la competizione scientifica che ogni anno dà visibilità al lavoro di giovani ricercatrici e ricercatori italiani, che con la loro attività contribuiscono allo sviluppo e all’innovazione nel nostro Paese.

Pizzuti interverrà con una conferenza-spettacolo – aperta a tutta la cittadinanza, a docenti, studenti e semplici curiosi o appassionati – di presentazione del libro di cui è co-autore, “I grandi misteri della Fisica svelati dalla Scienza”.

Dulcis in fundo, “Belvedere di stelle” proseguirà con l’osservazione del cielo ad occhio nudo e tramite telescopi – con la guida ancora del dott. Pizzuti e degli esperti dell’Associazione Astrofili Bisalta – presso i Giardini del Belvedere, oscurati per l’occasione. L’occasione è imperdibile e replica – arricchendola – la già fortunata serata astronomica tenutasi lo scorso anno, sempre organizzata dal Liceo Scientifico, che aveva attirato un numeroso pubblico. Insomma, provare per credere.

Per ragioni organizzative, si chiede cortesemente agli interessati di compilare entro lunedì 26 Maggio il seguente form https://forms.gle/A5grYhhJB6ABYH6J6