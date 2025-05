Sarà l’edizione numero 17 ma allo Smile Volley Camp di Artesina, il più longevo camp di pallavolo della provincia di Cuneo, non porterà sfortuna, anzi. Dopo i numeri da record della scorsa stagione (301 giovani atleti ed atlete, provenienti da Piemonte, Liguria, Toscana e Francia), Maurizio Liboà ed il suo staff hanno organizzato per il 2025 una nuova proposta che ha trovato ancora una volta un grandissimo riscontro.

Lo staff tecnico, già di prim’ordine nelle passate stagioni, sarà ancora il fiore all’occhiello dello “Smile”: tra i coach ci saranno infatti Alberto Giuliani (allenatore di Modena Volley, Superlega maschile, ma già vincitore dello scudetto 2010 con Cuneo), Giuseppe Bosetti (uno dei più vincenti tecnici della pallavolo giovanile italiana), Marco Bracci, Claudio Basso e Roberto Serniotti.

A loro si affiancheranno molti tecnici della provincia e della regione, per offrire ai partecipanti (ragazzi e ragazze) una proposta formativa di primissimo ordine. Con loro, come negli scorsi anni, anche alcune giocatrici professioniste come Alessia Populini, Veronica Allasia e Sofia Rebora, tutte pronte a condividere le loro esperienze e le loro storie con i giovani partecipanti.

A differenza dello scorso anno, lo Smile Volley Camp di Artesina riuscirà ad offrire tre settimane consecutive, con l’inizio fissato il 13 luglio, fino al 2 agosto. La location sarà sempre quella dell’Hotel Marguareis, con i campi adiacenti e diverse puntate nelle palestre della zona, fino a Mondovì.

Altra novità del Camp è una rinnovata attenzione alla solidarietà: una parte del ricavato andrà infatti all’associazione “Smile of Nepal” (la connessione tra i nomi non è casuale), che sta lavorando per costruire, mattone dopo mattone, il suo primo villaggio a Kathmandu: il desiderio è di accogliere sempre più bambini e per farli vivere al suo interno protetti e felici. Il Villaggio avrà gli alloggi, una mensa, uno spazio dove fare i compiti post scuola ed un giardino dove i bambini potranno giocare e praticare sport divertendosi.

Costituita dopo il raggiungimento degli scopi della Onlus Amici del Monte Rosa, ed a seguito del terremoto del 25 Aprile 2015, l’associazione ha avuto lo scopo di ristabilire le strutture realizzate a Malekhu e Namche Bazar ed iniziare nuovi progetti che saranno seguiti sul posto. Renzo ed Emanuela sono due fratelli che sin dal 2015 sono impegnati attivamente nell’aiutare i bambini del Nepal ad avere un tetto sotto cui dormire, del cibo sano, adeguata istruzione e assistenza sanitaria.

Sono i presidenti della Onlus Sos Nepal e grazie all’aiuto di molte persone, aziende, fondazioni ed amici, oggi hanno creato insieme il progetto Smile of Nepal – per portare il sorriso su più bambini possibili. Sarà lo stesso Maurizio Liboà, a settembre, a portare le sue donazioni al villaggio, rendendo così tangibile ed in presenza la collaborazione.

Ci sono ancora pochissimi posti a disposizione (quasi esaurite le ragazze, appena qualcosa in più per i ragazzi) per lo Smile Volley Camp di Artesina: dopo la “carica dei 301” del 2024, fino a quale numero si spingerà questa edizione? Qualcuno ha detto 380?