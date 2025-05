GERBALDO SAVIGLIANO 65 – MONTALTO DORA 49

18-17, 20-15, 18-11, 9-6

Gerbaldo Savigliano: Corradini 13, Di Maria M., Giordano, Maero 2, Miretti 1, Eula 14, Mellano 27, Mondino 6, Di Maria L., Fraire 2, Marchetti, Pautassi. All.: Zani, Eandi

SAVIGLIANO – È arrivato il riscatto per le Pantere della DR1 targate Gerbaldo Savigliano nella gara già decisiva del primo turno di Playout contro Montalto Dora. Nel match di Sabato 17/05 i ragazzi di coach Zani si sono fatti trovare pronti conquistando al Palaferrua la possibilità di allungare la contesa e centrare la Salvezza in gara 3, nuovamente fuori casa.

Veniamo alla cronaca della partita: il match inizia con un primo quarto equilibrato, nel quale i ragazzi della Gerbaldo Decorazioni riescono a prevalere di un solo punto con un super Ivan Corradini (18-17). Nel secondo quarto un ispirato Mellano, accompagnato da un Eula energico consentono ai padroni di casa di chiudere la metà di gara sopra di 6 punti, ovvero sul punteggio di 38-32. L’energia ed il contropiede sono le chiavi per battere Montalto e questo viene ribadito da Coach Zani negli spogliatoi.

Al rientro la Gerbaldo Savigliano non molla l’intensità dimostrata e fa buona guardia sull’avversario Di Matteo che all’andata aveva fatto parecchio male ai Biancorossi e che invece in serata realizzerà solamente 4 punti.

Nell’ultimo quarto, avaro di canestri da parte di entrambe le formazioni (9 a 6) Savigliano riesce comunque a gestire il vantaggio accumulato attraverso secondi possessi guadagnati soprattutto dall’energia a rimbalzo in attacco di Miretti mantenendo il cronometro a proprio favore, chiudendo meritatamente la partita sul punteggio di 65-49.

«Siamo stati molto bravi perché siamo riusciti a imporre un ritmo alto sin dalla palla a due e non siamo andati sotto fisicamente contro una squadra notevolmente più grossa di noi neanche quando la partita si é un po’ “sporcata” – il commento del centro Eula -. Non é stato facile soprattutto dopo la brutta prestazione di gara uno che però ci é servita come spinta per fare meglio. Adesso l’obiettivo é riuscire a ripetere quanto fatto di buono in gara 2 nella partita di venerdì prossimo».

Come anticipato, ora è il momento della decisiva gara3 che definirà quale delle due squadre manterrà sicuramente la categoria e chi invece dovrà ancora giocare un turno di playout al meglio delle 3 partite sfidando la vincente della serie tra Saluzzo e Borgomanero, che si concluderà anche essa alla “bella”. Serve l’appoggio del pubblico Saviglianese accorso numeroso al Palaferrua e che è ora chiamato a seguire i ragazzi di Coach Zani e Eandi in questa partita fondamentale a Montalto Dora, venerdì 23 maggio alle ore 21.15.