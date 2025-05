Al “Fair Play 2025” di Roma solo applausi per l’Alba Calcio Special

Grande prestazione dell’Alba Calcio Special, che ha rappresentato con orgoglio il Piemonte in formazione mista con gli amici del Moncalieri all’evento nazionale “Fair Play 2025”, svoltosi presso il prestigioso Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma lo scorso 17 maggio. La manifestazione, promossa dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS), ha riunito dodici squadre del Terzo Livello DCPS in un torneo amichevole che ha messo al centro i valori dell’inclusione, del rispetto e della condivisione.

La Rappresentativa Piemonte ha ben figurato sul campo, vincendo all’esordio per 1-0 contro la Lazio Insuperabili, cedendo poi di misura 3-2 nella combattutissima sfida contro le Marche Stella del Mare, e concludendo il torneo con una bella vittoria per 2-1 contro la Sicilia Delfini Blu. Una giornata di sport e passione, che ha visto i ragazzi piemontesi affrontare ogni partita con entusiasmo, determinazione e grande spirito di squadra.

“È stata una bellissima esperienza di sport e amicizia, vissuta insieme ai nuovi amici del Moncalieri. Dal punto di vista sportivo è stato un evento esaltante, con la presenza di arbitri di Serie A e dei massimi rappresentanti dello sport italiano – commenta Paolo Camera, educatore responsabile del progetto Alba Calcio Special – L’accoglienza è stata splendida ed è stato davvero emozionante vedere i nostri ragazzi competere con squadre di altre regioni d’Italia, arbitrate da professionisti, e condividere insieme un momento di vera gioia e vero sport. I ragazzi hanno anche avuto l’occasione di ammirare da vicino i trofei vinti dall’Italia: le Coppe del Mondo e l’ultima Coppa Europea, potendo scattare foto con questi simboli della storia del calcio. È stata una manifestazione che ha dato dignità e valore al Fair Play, una componente fondamentale dello sport che dovrebbe essere insegnata a tutti e considerata la prima vera regola per praticarlo.”

La giornata è stata arricchita dalla presenza di figure di spicco del mondo sportivo e istituzionale, tra cui Giovanni Malagò (Presidente CONI), Franco Carraro, Gabriele Gravina (Presidente FIGC), oltre agli arbitri di Serie A Daniele Doveri e Francesco Fourneau, che hanno partecipato attivamente all’evento e diretto alcune delle partite.

“Fair Play 2025” ha rappresentato non solo un’occasione di confronto sportivo, ma anche un momento di crescita, inclusione e condivisione per oltre 180 atleti provenienti da 11 regioni italiane.

Nel frattempo, il progetto guarda già al futuro con due Open Day aperti alla cittadinanza, che si terranno martedì 3 e giovedì 5 giugno, dalle 17.00 alle 18.15, presso il Centro Sportivo “P. Brusco”, in Via Pinot Gallizio 11 ad Alba.

L’iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze dai 15 anni in su, con tanta voglia di mettersi in gioco e condividere un’esperienza sportiva unica insieme a nuovi amici.

“Ci auguriamo che l’organizzazione di questi Open Day, aperti a tutta la cittadinanza, possa contribuire ad ampliare il numero di partecipanti a questo bellissimo progetto dell’Alba Calcio” – commenta Paolo Camera – “e che possa continuare a crescere, coinvolgendo sempre più ragazzi e famiglie in un percorso ricco di significato e di sport vero.”