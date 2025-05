Visitatori conquistati dai colori e dai profumi di “QuintEssenza” a Savigliano

Una splendida giornata di sole ha contribuito al successo della XXVI edizione di “QuintEssenza” a Savigliano, la grande mostra mercato organizzata domenica 18 maggio dalla Fondazione Ente Manifestazioni e dedicata a erbe, spezie e fiori. Fin dal mattino, infatti, complice il meteo favorevole e le temperature primaverili, migliaia di visitatori hanno affollato il centro e le vie della città, attratti da un programma ricco e variegato, che ha saputo anche quest’anno unire natura, cultura, gastronomia e artigianato per coinvolgere un pubblico vasto e di ogni età.

“Per l’intera giornata tutta la città di Savigliano è stata letteralmente invasa da profumi e aromi che hanno saputo conquistare i visitatori conducendoli alla scoperta dei segreti e delle innumerevoli proprietà dei prodotti naturali esposti – sottolinea Andrea Coletti presidente della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano –.

Siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico che si è riversato non solo nelle piazze centrali teatro della manifestazione, ma anche e con piacere nei numerosi giardini aperti per l’occasione. Un segnale tangibile di come la manifestazione, di anno in anno, stia crescendo portando l’attenzione anche su angoli meno noti del tessuto urbano.

QuintEssenza si conferma, quindi, molto più di una fiera: è un progetto identitario frutto di una collaborazione corale tra istituzioni, associazioni di categoria, volontari e cittadini. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento. Questo evento nasce proprio dalla passione e dalla professionalità di una comunità che crede nella bellezza e nella qualità”.

Il successo della rassegna QuintEssenza è stato suggellato dalla soddisfazione dei 150 espositori che hanno colorato piazza Santarosa, piazza Cesare Battisti e piazza Molineri con spezie, fiori e piante officinali, ma molto apprezzata è stata anche l’area talk animata, in modo informale, da sei approfondimenti, riflessioni e presentazioni di libri.

Da sottolineare, in particolare, l’interesse raccolto dall’appuntamento con il campione Mondiale di Pesto Genovese, Mattia Bassi, che ha svelato la ricetta del condimento ligure più buono del mondo, preparato secondo la tradizione, con mortaio in marmo e pestello, e la presentazione del libro “Aromatiche da… Bere”, in cui l’autrice Ottavia Castellaro ha reinterpretato in chiave moderna l’uso delle erbe, impiegandole in gustosi e rigeneranti cocktails.

I due momenti hanno così rinsaldato il gemellaggio sancito da QuintEssenza con la manifestazione analoga Aromatica svoltasi dal 9 all’11 maggio a Diano Marina in Liguria. Tutti esauriti, poi, i dodici laboratori che hanno coinvolto oltre 400 partecipanti, grandi e piccini, in attività ed esperienze didattiche e dimostrative. Presi d’assalto, infine, in piazza Cavour, i produttori locali con Campagna Amica di Coldiretti e Confagricoltura con Cascine Piemontesi.