“Quando si tratta di collaborare per il bene del territorio e della sua comunità, McDonald’s è sempre disponibile”. Così Alessandro Romano, licenziatario dei locali Mc in provincia di Cuneo ed amministratore delegato di Euro1, spiega la partecipazione a “Spazzamondo”, la più grande raccolta collettiva di rifiuti, che si terrà sabato 24 maggio a Cuneo, al Parco Parri dalle 9,30 alle 13.

“Lo slogan “Insieme siamo una forza della natura” è davvero molto adatto per questa manifestazione e in perfetta sintonia con la nostra filosofia aziendale – prosegue Romano -, perché sottolinea due valori fondamentali: il lavoro di squadra e l’attenzione per il mondo che i circonda”.

Insieme a Mc ci sanno gli atleti di Granda College, per una collaborazione battezzata “Insieme per l’Ambiente”, nell’ambito dell’iniziativa Spazzamondo, promossa dalla Fondazione CRC con il patrocinio del Comune di Cuneo.

“Dopo aver partecipato alla recente inaugurazione del McDrive in via Pertini, saremo a fianco del nostro partner Euro1 – McDonald’s Cuneo, per questa bella iniziativa che coinvolge le nostre squadre – sottolinea Daniele Grosso, presidente Granda College -. Attraverso questa giornata sarà possibile sensibilizzare ulteriormente le persone e soprattutto i più giovani, sul tema ambientale e sull’importanza della raccolta differenziata della pattumiera e anche l’attenzione a non inquinare l’ambiente gettando i rifiuti per terra o non egli appositi raccoglitori. Un’educazione ed un rispetto dell’ambiente che riteniamo importante trasmettere ai nostri giovani atleti”.

“L’appuntamento – conclude Grosso – è presso il McCafé mezz’ora prima per una colazione insieme ad atlete ed atleti, per poi dedicarci all’attività di impegno sociale di Spazzamondo”.