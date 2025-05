A fronte della raccolta di beni per il Libano, il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli, a nome dell’Amministrazione, ha voluto esprimere apprezzamento e gratitudine per l’esimio lavoro svolto.

“L’Amministrazione comunale ringrazia gli Alpini di Ceva per la raccolta del materiale destinato al Libano. In questo momento la popolazione libanese ha bisogno di farmaci e di altri generi di prima necessità e speriamo che dalla comunità internazionale possa arrivare un aiuto concreto. I nostri militari, con le relative associazioni e diramazioni territoriali, si stanno prodigando per promuovere queste iniziative.

La raccolta però è fine a sé stessa se a questa non accompagniamo con forza e convinzione un messaggio, un augurio di pace. Il nostro auspicio per il futuro è che nessuno di noi debba più promuovere raccolte umanitarie. Il mondo in cui viviamo non l’abbiamo ereditato dai nostri padri, ma lo stiamo lasciando ai nostri figli, sembra che ce ne dimentichiamo troppo spesso.”