Dal 4 all’11 aprile 2025, la Chiesa del Salice Vecchio, grazie al Comune di Fossano che ne ha concesso l’utilizzo, si è trasformata in un grande ritrovo per gli alunni tramite l’iniziativa dei laboratori “Vivi e Creativi”, promossa dal Liceo Ancina.

Una settimana intera dedicata alla scoperta del corpo umano in tutti i suoi aspetti! Il tutto attraverso laboratori pratici, esperimenti scientifici e attività sensoriali che hanno coinvolto più di duecento bambini, provenienti dalle scuole primarie Einaudi, Calvino, Levi e San Domenico di Fossano, oltre che dalle scuole di Maddalene e Cervere.

Ogni giornata prevedeva la partecipazione di due gruppi, guidati dagli studenti e dagli insegnanti del Liceo Ancina. Tra le varie esperienze, i partecipanti hanno potuto osservare le cellule dei tessuti umani al microscopio, costruire modellini di polmoni, studiare il funzionamento delle leve corporee e scoprire il mondo dell’ottica con la camera oscura.

Le giornate si concludevano con un momento finale: i “tubi canterini”, uno strumento tanto semplice quanto sorprendente, con cui i bambini, guidati dagli studenti, hanno creato una piccola grande orchestra, simbolo dello spirito di inclusione che ha caratterizzato tutta l’iniziativa.

Tutto questo è stato possibile grazie all’aiuto dei docenti del Liceo Ancina, che con passione hanno affiancato le classi: 3AU, 3BU, 4AU, 4BU, 4CU, 5AU e 5BU. Infine, un grande ringraziamento va anche alla Cassa di Risparmio per il suo contributo. Questa non è stata una semplice esperienza scolastica, ma un momento collettivo e attivo per trasmettere la scienza non attraverso i libri, ma direttamente nelle mani dei bambini.

Una settimana che ha dimostrato quanto la scuola possa essere dinamica, viva e coinvolgente, capace di unire grandi e piccoli!