Volley giovanile, la Queen Touch Pallavolo Cuneo alla finale regionale CSI

Domenica di conquiste per le Cuneesi del Queen Touch Pallavolo Cuneo in trasferta a Castagnole Lanze per la fase eliminatoria della finale regionale. La squadra porta in alto i suoi colori vincendo entrambe le partite della giornata che portano le atlete in testa al loro girone.

Nel primo match le ragazze si scontrano con le padrone di casa, Pgs Jolly Castagnole, seconda squadra del campionato CSI di Asti. Già da subito le atlete di coach Barbero ce la mettono tutta, mostrando un ottimo gioco sia in attacco che in difesa; non ci vuole molto quindi per chiudere la partita in tre set secchi.

Nel pomeriggio invece le ragazze della Queen Touch Pallavolo Cuneo affrontano l’Area Libera di Verbania, vincitrice del campionato CSI di Verbania e prima rappresentante del Piemonte area Nord. L’avversario è ostico, ha dalla sua un muro alto e una buona difesa. Nonostante ciò le Cuneesi rimettono in campo il loro bel gioco e, anche se con qualche difficoltà nel secondo set, riescono a vincere anche questo scontro.

Ora non rimane che la finale, dove le ragazze dovranno dare il meglio di sé, nella speranza di andare a giocare i nazionali come rappresentante del Piemonte.