«Mi sono ricordato il mio viaggio», «Ho rivissuto il mio passato», «Un ricordo per chi è stato migrante». Sono alcuni dei commenti che sono stati riportati all’uscita di “Exodos, popoli in cammino”, mostra che ha raccolto a palazzo Cravetta le fotografie di tredici fotoreporter piemontesi e che si è conclusa da alcuni giorni registrando un’ottima affluenza di pubblico.

Tra coloro che hanno visitato “Exodos”, anche un gruppo di migranti della Cooperativa Orso, che ha ricordato con gli scatti quanto vissuto sulla propria pelle.

Ma si sono recati a palazzo Cravetta anche studenti dell’istituto “Cravetta-Marconi”, ragazzi del Centro educativo post-scolastico di Oasi Giovani e, soprattutto, tanta gente comune. Pubblico per cui «emozionante» ed «intenso» sono stati gli aggettivi più utilizzati per descrivere l’allestimento.

«Molto toccante – recita un commento lasciato –. Vado via col cuore pesante, consapevole di essere immeritatamente nata nel posto “giusto”». «Non possiamo ignorare ciò che sta accadendo nel mondo e attorno a noi – ha lasciato scritto Sara –. Non possiamo girarci dall’altra parte, grazie per aver dato voce a chi la propria voce non riesce a farla sentire». Per Loredana, «ci sono emozioni che non si possono raccontare. Solo attraverso il silenzio della fotografia possiamo vivere l’intensità delle situazioni». «È triste pensare che le persone debbano lasciare la loro terra… e alcune rimangano in mare – ha riportato Marisa –. La mostra mi ha toccato il cuore e l’anima».

Nata da un’idea dell’Associazione degli ex allievi del Master di Giornalismo Giorgio Bocca e promossa dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, “Exodos, popoli in cammino” ha “scelto” Savigliano come unica tappa per tutta la provincia di Cuneo. L’allestimento è nato dalla collaborazione tra l’Odg piemontese, Oasi Giovani – Progetto Oceano, e l’Assessorato alla cultura del Comune di Savigliano.