Intesa San Paolo, main partner del Salone del Libro, presenta un dialogo tra Carrie Mae Weems e i grandi autori contemporanei

Intesa Sanpaolo conferma per il diciannovesimo anno consecutivo il suo sostegno al Salone Internazionale del Libro di Torino come Main Partner della manifestazione ed è presente con il progetto speciale di Gallerie d’Italia “Le parole tra noi leggere. Un dialogo tra Carrie Mae Weems e i grandi autori contemporanei” ideato e realizzato con Polaroid Foundation.

Durante il Salone del Libro, all’interno dell’Oval la fotografa e artista concettuale Carrie Mae Weems ritrarrà in immagini formato 50×60 scattate con una fotocamera Polaroid i volti di alcuni tra le scrittrici e gli scrittori più influenti del panorama contemporaneo presenti al Salone, provando a cogliere l’essenza che si cela dietro le loro parole, anche quelle lasciate sul momento in una breve riflessione.

Un intreccio tra linguaggio e immagine per dare vita a un’opera multidimensionale in cui scrittura e fotografia si fondono e confondono, uno sguardo su molteplici sguardi. Sabato 17 maggio alle ore 15 in Sala Berlino l’artista americana presenterà con il designer e scrittore Riccardo Falcinelli il catalogo della mostra edito da Allemandi “Carrie Mae Weems: The Heart of the Matter” in corso fino al 7 settembre alle Gallerie d’Italia – Torino, il museo di Intesa Sanpaolo in Piazza San Carlo. Presentando il biglietto di ingresso al Salone del Libro, si potrà visitare la mostra con un ingresso ridotto speciale.

Altro importante appuntamento promosso da Intesa Sanpaolo, la quale sostiene i programmi della Sala Oro e dell’Auditorium – Centro Congressi Lingotto, è giovedì 15 maggio alle ore 11.30, Sala Avorio, con la presentazione del volume della Banca “Nessuno escluso. Storie, testimonianze e visioni dell’impegno sociale di Intesa Sanpaolo” a cura di Aldo Grasso, professore di Storia della radio e della televisione e firma del Corriere della Sera, alla presenza dell’autore e di Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo.

Il volume racconta storie di speranza, coraggio, rinascita frutto delle politiche sociali della Banca. Attraverso il suo impegno di solidarietà, che si compone di strategie, risorse e azioni concrete, il Gruppo contribuisce a un cambiamento positivo di crescita e coesione delle comunità.

Inoltre, il progetto del Salone del Libro “Un libro tante scuole”, sostenuto da Intesa Sanpaolo, Consulta delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte e della Liguria, in collaborazione con Chora Media e Sperling & Kupfer, ha coinvolto più di 7000 studenti da tutta Italia nella lettura del libro “Il Corpo” di Stephen King.

Il programma si è svolto, oltre che nelle scuole, anche presso le quattro sedi dei musei di Intesa Sanpaolo delle Gallerie d’Italia a Milano, Napoli, Torino e Vicenza. Lunedì 19 maggio alle ore 10, in Auditorium si terrà l’evento conclusivo che vedrà le scrittrici Loredana Lipperini e Valentina Farinaccio in dialogo con i ragazzi per commentare le riflessioni pubblicate in questi mesi sul Bookblog.