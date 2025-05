Innovazione, sostenibilità e AI all’Assemblea Annuale del Polo AGRIFOOD

Si è svolta ieri, presso la Fondazione DIG421 di Roreto di Cherasco, l’Assemblea Annuale del Polo AGRIFOOD, un’occasione di aggiornamento, confronto e networking tra imprese, istituzioni e attori dell’ecosistema dell’innovazione agroalimentare interessati a comprendere e affrontare le principali trasformazioni in atto per il settore. Al centro dell’assemblea: sostenibilità, intelligenza artificiale, circolarità delle filiere e opportunità per le imprese.

L’Assemblea si è aperta con un intervento a cura della giornalista Filomena Greco (Il Sole 24 Ore) che ha introdotto i lavori con un inquadramento sull’andamento generale, sulle tendenze e sulle sfide che il settore agroalimentare piemontese si trova ad affrontare per competere a livello locale e globale.

Il programma ha poi previsto due tavole rotonde, con protagonisti professionisti e aziende della rete del Polo AGRIFOOD.

La prima dedicata a ESG e circolarità, moderata da Marco Cassinera (Futura Law Firm SB), ha visto il coinvolgimento di BCC di Cherasco, BIOS Management, Diligea ed ESGnext, e affrontato temi legati all’evoluzione sostenibile del settore e alla gestione strategica degli aspetti ambientali, sociali e di governance con un focus sulla gestione dei dati grazie all’uso delle tecnologie digitali.

La seconda, moderata da Marco Bencini (Fondazione DIG421), ha approfondito l’uso dell’Intelligenza Artificiale nell’agrifood, con gli interventi di aizoOn, Prime Concept e Wiseside, che hanno presentato approcci, strumenti e casi concreti di applicazione dell’AI nei processi produttivi e decisionali e dibattuto su come la rivoluzione in atto stia investendo tutti i settori produttivi.

A seguire, Dario Vallauri (Miac Scpa – Polo AGRIFOOD) ha illustrato i risultati raggiunti dal Polo, le attività in corso e le prospettive future, con un focus sugli ambiti strategici di innovazione, sui quali le aziende di settore stanno investendo, pienamente in linea con le politiche, gli strumenti e i bandi illustrati a chiusura dell’evento da Giovanni Amateis della Direzione Competitività della Regione Piemonte.

“In un mondo in rapida evoluzione, il settore alimentare è chiamato a rispondere superando le criticità che tradizionalmente lo caratterizzano” – dichiara Dario Vallauri, Responsabile del Polo AGRIFOOD. “Innovazione responsabile e approccio collaborativo possono contribuire a vincere le sfide in corso e trovare nuovi mercati per le produzioni di eccellenza del nostro territorio”. “Il valore economico, sociale e ambientale“– sottolinea la direttrice di M.I.A.C. Cristina Allisiardi “conferma la necessità di sostenere servizi innovativi a beneficio del territorio e delle imprese, anche grazie all’impegno costante delle istituzioni”.