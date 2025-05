Nel pomeriggio di domani, giovedì 15 maggio, è prevista una visita del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio sul lato italiano del cantiere del Colle di Tenda. La visita avrà luogo intorno alle 16 e servirà per un aggiornamento sui test in corso in questi giorni nella galleria e sulle attività delle prossime settimane.

Il 27 giugno sembra essere la data cruciale per l’apertura del nuovo tunnel di Tenda, così come comunicato da diverse personalità politiche nelle ultime settimane.