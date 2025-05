È stato firmato venerdì 9 maggio presso la Sala Giunta del Comune di Cuneo il Protocollo d’intesa che definisce compiti e modalità di lavoro del Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Cuneo per il prossimo triennio.

Dopo la firma del primo Protocollo nel 2021, questa sottoscrizione, che non modifica in nulla principi e priorità del Protocollo, è atto formale indispensabile perché Cuneo possa restare nell’elenco regionale dei distretti urbani. Ogni tre anni, infatti, la struttura regionale competente verifica la permanenza dei requisiti e procede al monitoraggio dell’attività svolta e dei risultati conseguiti dai Distretti presenti nella Regione.

Il Protocollo del DUC cuneese è stato sottoscritto da tutti i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative nell’ambito del commercio a livello provinciale, enti e associazioni dell’artigianato, del turismo e del terzo settore. Il Comune di Cuneo è capofila del Distretto.

Con la firma, i soggetti partecipanti si impegnano a svolgere azioni per la valorizzazione e lo sviluppo integrato del commercio tradizionale nel contesto territoriale e socioeconomico dell’ambito distrettuale. Ad accompagnare il Protocollo un cronoprogramma di attività e interventi previsti dal Programma strategico che ha alla base tre macro-obiettivi: creare un reale sistema urbano del commercio cittadino per i consumatori residenti; potenziare l’attrattività di Cuneo nei confronti dei fruitori esterni, valorizzando le eccellenze e fornendo nuove motivazioni di visita; adeguare i sistemi di offerta e di consumo alle nuove necessità e tendenze in atto, promuovendo l’adozione di nuovi stili di vita.

Questo in linea con lo spirito con cui la Regione ha introdotto i distretti del commercio, ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente urbano di riferimento.

Tanti gli interventi previsti: tra questi un progetto pilota da realizzare in partenariato con il Polo regionale Agrifood per la realizzazione di un sistema logistico a supporto del commercio di prossimità che sperimenti soluzioni alternative. C’è poi in programma la riqualificazione funzionale del mercato coperto di piazza seminario e l’attivazione di un mercato giornaliero per potenziare l’offerta commerciale, introducendo per esempio la possibilità di somministrazione, oltre alla vendita.

Un terzo progetto è finalizzato alla creazione di uno sportello di erogazione di consulenze alle imprese commerciali e non rispetto alle soluzioni da adottare per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività. Un altro progetto ancora guarda ai giovani delle scuole superiori della Città, per diffondere la consapevolezza dell’impatto ambientale dei vari sistemi commerciali. Resta attivo il progetto “spazi liberi” per il recupero, la rifunzionalizzazione e il riuso di spazi commerciali oggi abbandonati. Alla luce di quanto emerso dal convegno dello scorso aprile sui vuoti commerciali si proseguirà il lavoro sulle possibili risposte a questa problematica. In base alle risorse che il DUC di Cuneo riuscirà ad attrarre.

Ci sono infine tra i desiderata molte altre iniziative progettali che vanno dalla riqualificazione formale e funzionale di Piazza Galimberti iniziative di formazione e di economia circolare, il progetto “Infodata” che prevede approfondimenti e analisi del contesto socio economico distrettuale o ancora la riqualificazione delle esteriorità degli esercizi commerciali e di somministrazione o il “bike to shop” per la promozione di una mobilità maggiormente sostenibile a beneficio della frequentazione delle attività di prossimità.

Il lavoro del DUC viene portato avanti dal Tavolo di partenariato, a cui siedono i sottoscrittori del Protocollo e che ha il compito di definire gli indirizzi strategici. Una Cabina di regia rappresenta l’organo di governance con potere decisionale, di monitoraggio dello stato d’avanzamento delle azioni e ha il compito di reperire le risorse economiche. A coordinare il tutto un manager distrettuale, incaricato dal Comune di Cuneo.

La Sindaca Patrizia Manassero ha ringraziato i partner del Tavolo per quanto fatto nei passati tre anni: “La firma conferma un partenariato efficace che deve continuare”, ha aggiunto, facendo particolare riferimento alla necessità di portare avanti il lavoro sul tema dei vuoti commerciali, che attraversa tutte le città italiane e non, ma che richiede soluzioni e risposte locali.

Secondo il Vice-sindaco Luca Serale, che ha la delega al commercio e alle attività produttive “in questo primo tratto di strada si è lavorato con credibilità. Il tema del commercio richiede di essere camaleontici, pronti ad affrontare problematiche e sfide diverse. Molte scelte nate con il lavoro del DUC sono diventate per l’Amministrazione indicazioni strategiche nel campo del commercio come la candidatura della riqualificazione del Mercato Coperto ad un bando nazionale”.

Il Dirigente Massimiliano Galli ha anche evidenziato come nel passato periodo si sia riusciti ad intercettare grazie al DUC tutti i finanziamenti possibili in questo ambito erogati dalla Regione Piemonte. Il manager del DUC, Andrea Marino, ha espresso la sua soddisfazione per la collaborazione respirata in questi anni. “In un tempo di grandi cambiamenti dobbiamo attrezzarci per innovare”, ha aggiunto, e in questo senso si lavorerà nel prossimo periodo, per essere creativi e pronti a cogliere tutte le occasioni per attrarre risorse.

Componenti Tavolo di Partenariato

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cuneo; Azienda Turistica Locale del Cuneese; Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese; Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Cuneo; Confesercenti Cuneo; Confartigianato Imprese Cuneo; Mercà Coni; Federazione Italiana Venditori su Aree Pubbliche – F.I.V.A.; Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo – Consorzio – AgenForm; Confcooperative Cuneo; Momo Società Cooperativa Sociale; EMMANUELE società cooperativa sociale – ONLUS; Open House Impresa Sociale srl ETS; Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Associazione territoriale di Cuneo – CNA; Associazione We Cuneo; Associazione autonoma panificatori della Provincia di Cuneo; Fondazione CRC.

Componenti Cabina di Regia

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cuneo; Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Associazione Mercà Coni, CNA, ATL e Consorzio socio assistenziale del cuneese.