DIVISIONE REGIONALE 1: PALLACANESTRO CHIVASSO – V.M. SERVICE GATORS 78-69

Parziali: 26-20, 11-15, 20-11, 21-23

V.M. SERVICE Gators: Marengo 21, Alessio 19, Feliz Rosario 10, Cramaroc 9, Nasari 7, Davicco 2, Nicola 1, Pistone, Pepe, Avalle n.e. All.: Dellarovere.

Chivasso: Caputo 24, Ligotino 16, Morello 11, Tagliano 11, Greppi 7, Regis 4, Visciglio 3, De Mita 2, Di Maria, Bragardo, Babarange, Cambusano.

CHIVASSO – Sfuma sul più bello la vittoria esterna contro Chivasso: Gara 1 va ai padroni di casa, che fanno valere il fattore campo e conquistano la prima tappa verso la salvezza. Per tenere aperta la disputa e rimandare tutto a Gara 3, servirà vincere la partita di domenica 18 maggio al Palazzetto dello Sport di Savigliano.

Gara dai mille volti e dalle tante sfaccettature per i biancoverdi, che vedono sfuggire da subito Chivasso ma che con lo scorrere del tempo riescono ad imporre il proprio gioco contro una formazione fisica e che è tra le favorite ad ottenere la salvezza in Divisione Regionale 1: nel secondo parziale, i biancoverdi riescono a ridurre il parziale arrivando fino al -2.

Dopo l’intervallo lungo, però, il distacco si dilata nuovamente con i biancoverdi che faticano a trovare la via del canestro mentre Chivasso segna ben venti punti: la gara è comunque viva ed aperta, perché Marengo ed Alessio provano a trascinare la squadra (ancora orfana di capitan Cerutti) verso una nuova rimonta.

Nel finale, i Gators ci provano ma il vantaggio di Chivasso non varia più: servirà ora vincere Gara 2, per evitare di passare già direttamente al secondo turno play-out. L’appuntamento è per domenica 18 maggio alle 18.30 sul parquet del Palazzetto dello Sport di Savigliano.

________________________________________________________________________

SERIE C FEMMINILE: ART&SOFT MONFERRATO – ABC SERVIZI LADY GATORS 48-59

PARZIALI: 8-8, 15-16, 13-10, 12-25.

LADY GATORS: Rolfo 2, Racca 12, Casasole 8, Conti 15, Longobardo, Nicola Benedetta, Mellano 6, Porporato, Marchisio Zoe, Vesnaver 13, Marchisio Giulia 2, De Donatis 1. All. Nicola Valter – Ass. Botta

MONFERRATO: Sturla 2, Vitale 6, Zoccola 13, Ronconi 7, Tedde, Daniele 2, Evangelisti 5, Nagari, Randisi 13, Orsi. All. Dionisio – Acc. Pregnolato

C Femminile Girone Coppa – Le Lady lottano con il cuore: a San Salvatore una prestazione di carattere che vale tanto!

È iniziato con grinta e determinazione il girone di ritorno del campionato di Serie C Femminile – Girone Coppa per le nostre Lady, impegnate in trasferta a San Salvatore Monferrato con l’obiettivo di dare continuità alla bella vittoria casalinga dell’ultimo turno d’andata.

L’avvio di partita è contratto, le squadre si studiano, le difese prevalgono sugli attacchi, ma la tensione positiva nell’aria fa intuire che da un momento all’altro qualcosa può accendersi. Le ragazze di coach Nicola e Botta entrano in campo con determinazione, lottano su ogni pallone senza risparmiarsi. Casasole, bersagliata dalla difesa avversaria, riesce comunque a mettere a referto un canestro e un libero. Marchisio Giulia si fa trovare pronta sull’angolo grazie a un bel passaggio di Vesnaver, mentre Racca colpisce da tre su assist di Marchisio Zoe. Alla fine del primo quarto il punteggio è in perfetto equilibrio: 8-8.

Nel secondo periodo si accende l’attacco di Monferrato con una scatenata Randisi, ma le Lady rispondono colpo su colpo. Mellano è precisa dall’angolo con due canestri chirurgici, Racca penetra con decisione e colpisce ancora da oltre l’arco. Sotto le plance capitan Nicola, De Donatis e Casasole dominano a rimbalzo, difendendo con energia e sporcando ogni conclusione avversaria. Conti si iscrive a referto con una bella penetrazione e un tiro dalla media, mentre De Donatis, con freddezza dalla lunetta, fissa il punteggio sul 23-24, premiando gli sforzi delle Lady con un meritato vantaggio a fine primo tempo.

Durante la pausa lunga, coach Nicola elogia l’atteggiamento della squadra, sottolineando la solidità mostrata e l’obiettivo sempre più concreto di raggiungere un posto tra le prime quattro. L’invito è chiaro: continuare a correre, a spingere, a colpire alla distanza.

Alla ripresa del gioco, le padrone di casa provano a cambiare marcia: Ronconi, fino a quel momento a secco, trova prima una tripla e poi un canestro da rimbalzo offensivo che vale il +5 per Monferrato. Coach Nicola chiama il time-out e invita le sue ragazze alla calma, a non farsi prendere dalla fretta e a restare nel match. Il messaggio arriva forte e chiaro: Conti e Racca aumentano l’intensità difensiva, recuperano palloni preziosi e li trasformano in contropiedi vincenti. Il gap si riduce fino al sorpasso, costringendo stavolta le avversarie al time-out. Anche in questo caso, la mossa si rivela efficace e Monferrato ritrova la via del canestro con due conclusioni da sotto, chiudendo il terzo quarto avanti 36-34.

L’ultimo periodo si apre con grande equilibrio, ma con il passare dei minuti le Alligatrici mostrano una crescita costante, guidate da una strepitosa Vesnaver: è ovunque, recupera palloni, prende rimbalzi, serve assist, segna. È lei a trascinare la squadra con energia contagiosa, supportata da Conti, Racca e Rolfo, che trovano punti fondamentali. Anche quando Monferrato prova un nuovo allungo, le Lady non si scompongono, recuperano e tornano avanti. Casasole segna nel pitturato, Mellano colpisce ancora dall’angolo, ma è Vesnaver la protagonista assoluta del finale: Monferrato tenta la carta del fallo sistematico, ma la numero 25 biancoverde è glaciale dalla lunetta, con un eccezionale 6 su 7 che chiude il match con un bellissimo e meritato 48-59 per le Lady.

“Abbiamo giocato una gara di cuore e forza mentale – il commento a fine partita dello staff – Le ragazze hanno saputo affrontare i momenti difficili con determinazione e compattezza. L’inizio del girone di ritorno ci regala sensazioni positive: il gruppo sta crescendo, tra giovani promesse e giocatrici esperte che si stanno amalgamando sempre più. Siamo orgogliosi di questo cammino e continueremo a lottare, tutti e tutte insieme, per raggiungere il sogno della semifinale di Coppa!”

Una prestazione di squadra che va ben oltre il punteggio, fatta di sacrificio, energia e grande spirito collettivo. Le Lady dimostrano ancora una volta che l’unione, la grinta e il cuore sono le armi migliori per affrontare ogni sfida.

Prossimo incontro: venerdì 16 maggio 2025 ore 20:30; ABC SERVIZI Lady Gators – Pink Basket TO (Palazzetto dello Sport Regione S. Giorgio Cavallermaggiore (CN)).

________________________________________________________________________

CAYMANS: MECCANICA ZETAEMME GATORS – CRIN TEAM CENTALLO 67-75

Parziali: 16-12, 19-24, 21-16, 11-23

MECCANICA ZETAEMME CAYMANS: Ferrero 22, Perrone 18, Borsa 9, Donnarumma 5, Zmantar 4, Mondino 3, Colombano 2, Donalisio 2, Zorgniotti 2, Ghazzar 0. All.: Mondino.

CAVALLERMAGGIORE – Ad alcune settimane di distanza dall’ultimo incontro, i Caymani ritornano in campo per affrontare i centallesi del Crin Team: la partita ha un peso specifico limitato, ma entrambe le squadre vorrebbero accaparrarsi la vittoria. Ne viene fuori un incontro giocato a viso aperto (sembra incredibile, neanche un minuto di difesa a zona, caposaldo di questo campionato), dove nel primo tempo i biancoverdi di Coach Mondino cercano di scappare grazie ai punti realizzati da Ferrero e Perrone.

Centallo non ci sta e rintuzza ogni tentativo di fuga. Borsa realizza tre canestri consecutivi, inframmezzati dalla bomba di Samu Mondino, cosicché i Caymani sono nuovamente in vantaggio dopo 3 periodi. Nel quarto parziale, come spesso è accaduto, le energie fisiche e mentali si esauriscono. Sale in cattedra il playmaker avversario Demaria che realizza 14 dei suoi 31 punti totali e mette a segno il break che decide la partita.

“Ancora una volta restiamo a bocca asciutta, perché non allenandoci con continuità non riusciamo a stare in partita fino all’ultimo istante. In questo momento, faccio fatica a trovare spunti positivi. Assieme alla società faremo le dovute valutazioni in previsione della prossima stagione.”

Prossimo incontro: martedì 13-05-25 alle ore 21.00, Dragons – Caymans (Dronero).

________________________________________________________________________

UNDER 13 REGIONALE: IDROPULITRICI DAVICCO GATORS – GREEN AVIGLIANA 47-55

Parziali: 4-12, 15-16, 11-13, 17-12.

GATORS: Nasari 13, Fumero 13, Sacchetto 11, Vanacore 2, Lingua 2, Saglietti 2, Medjouti 2, Gagliardi 1, Sordella 1, Davicco, Tesio, Ghiberti. All. Sabatino

AVIGLIANA: Barillaro 14, Villata 13, Bordone 9, Melis 6, Massola 2, Pognant 2, Dedej 2, Franzese 1, Bronzino 1, Lo bruto. All. Gabone

Nella terza giornata della seconda fase la Davicco Gators deve cedere il passo alla Green Avigliana in una gara sempre ad inseguire, già dai primi minuti di gioco col parziale di 9 a 0 per i viaggianti che bene o male riescono poi sempre a mantenere lo stesso rassicurante divario durante tutto la svolgimento della partita.

Dicevamo di un brutto avvio con gli Aviglianesi che subito sfruttano le disattenzioni difensive dei nostri che iniziano malissimo in questo fondamentale, nonostante le richieste del coach prima dell’inizio delle ostilità fossero tutte incentrate sugli aspetti difensivi…

A questo aspetto non secondario si aggiunge poi la poca vena realizzativa degli alligatori che trovano a perforare la retina avversaria dalla lunga distanza, ma questa volta le percentuali sono il contrario se paragonate all’ultima uscita in quel di Alessandria. Sordella e’ in giornata decisamente No, così anche Saglietti che pasticcia non poco anche quando le cose erano di semplice esecuzione. Ci è voluto un Fumero particolarmente ispirato per dare ossigeno in attacco ai nostri, prima che Nasari e Sacchetto iniziassero a prendere le misure col canestro.

Ma anche se in attacco si è iniziato a segnare, il vero problema era ed è restata la difesa: troppi regali, troppe distrazioni, troppi canestri facili degli avversari che così si tengono sempre alla larga da ogni velleità di recupero della Davicco Gators. E dire che l’apporto di chi entrava dalla panchina è stato tutto sommato anche buono: i vari Lingua, Davicco, Medjouti, Tesio e Ghiberti sono stati solidi come non mai e hanno a volte fatto meglio di chi subentravano.

“Peccato perché era una partita ampiamente alla portata. Purtroppo abbiamo concesso agli avversari una quantità di canestri evitabili; ovviamente bravi loro a sfruttare le situazioni. Si poteva fare senz’altro di più in attacco, considerando le bassissime percentuali con le quali si è tirato. Ma va bene così, anche questa è crescita”, in chiusura di match le parole di coach Sabatino.

Prossimo incontro: sabato 17-05-2025 ore 15.30, Mado Valenza – Gators (palestra centro sportivo Barca di Valenza (AL))

________________________________________________________________________

UNDER 17 FEMMINILE: CONTE VERDE – IMMOBILIARE FALDE GATORS 69-42

Parziali: 18-6, 19-13, 21-8, 11-15

IMMOBILIARE FALDE Gators: Gitto, Tuninetti 5, Rolfo, Spertino 15, Chiapello ne, Torello 8, Gianoglio, Racca 7, Marchisio, Rovere, Conti 7, Dotta. All: Dellarovere

Conte Verde: Morra 13, Mantovan, Rotundo 2, Melle 17, Baldissera, Bondesan V. 15, Panagin, Rabbiolo, Bondesan A. 3, D’Onofrio 19. All: D’Angelo.

Si chiude con un pizzico d’amaro ma con tanto, tantissimo orgoglio il percorso delle Lady Gators nella finale di coppa Under 17 femminile contro Conte Verde. Una giocata in un palazzetto infuocato, carico di emozione, che ha spinto entrambe le formazioni a dare tutto ciò che avevano. Alla fine è Conte Verde ad alzare la coppa, ma le Gators escono tra gli applausi, consapevoli di aver costruito un cammino straordinario.

La tensione iniziale è palpabile: entrambe le squadre sentono il peso della posta in palio e i primi minuti sono un festival di errori e palle perse. Le padrone di casa, però, si sbloccano per prime — e lo fanno in grande stile, trascinate da una scatenata D’Onofrio (classe 2007), vera dominatrice del primo quarto con ben 13 punti personali. Le Gators provano a reagire con un canestro di Racca e una tripla di Conti, ma il primo parziale è già pesante: 18-6.

Nel secondo quarto c’è una bella reazione: Torello infila una tripla che fa ben sperare, ma è ancora D’Onofrio a spegnere subito l’entusiasmo. Le Lady cercano di alzare il ritmo, ma la maggiore esperienza di Conte Verde si fa sentire: la gestione del gioco è sempre nelle mani delle padrone di casa, che puniscono ogni minima disattenzione in contropiede. Si va all’intervallo sul 37-19, un -18 che sembra più severo di quanto visto sul campo.

Il terzo quarto è purtroppo il momento che spezza l’equilibrio emotivo della gara. Morra e Melle salgono in cattedra con una lucidità e una tecnica che fanno male, mentre le nostre ragazze faticano enormemente a trovare fluidità offensiva. Solo quattro canestri arrivano, frutto di iniziative personali più che di gioco di squadra. Il 21-8 di parziale segna il destino della finale.

Eppure, le Lady non vogliono uscire senza lottare. Nell’ultima frazione arriva la risposta di carattere: Spertino guida la riscossa con 10 punti e una presenza costante su entrambe le metà campo. La difesa aumenta d’intensità, finalmente si creano situazioni di vantaggio in transizione, ma Conte Verde continua a colpire dall’arco con impressionante precisione, infilando tre triple anche nel finale.

Finisce 69-42. Le rivolesi vincono con merito, ma le Lady Gators possono uscire a testa altissima: squadra giovanissima, composta da ragazze del 2009 e 2010 (con l’unica eccezione dell’“esperta” mamma Zoe) che si è confrontata per mesi con avversarie anche di due/tre anni più grandi. Un percorso di crescita straordinario, che lascia il segno e prepara il terreno per nuove, entusiasmanti sfide.

Il futuro è loro. E promette scintille.

Le parole di capitan Rolfo al termine della sfida: “Nonostante la sconfitta, siamo fiere del percorso fatto: un anno pieno di emozioni, crescita e momenti indimenticabili per sempre. Era l’ultima partita insieme, anche con il nostro allenatore, e non potevamo chiedere un gruppo migliore con cui condividerla. Comunque il secondo è un bel posto. Ci vediamo l’anno prossimo, siamo già cariche”

________________________________________________________________________

UNDER 13 REGIONALE: CUS PIEMONTE ORIENTALE – IDROPULITRICI DAVICCO GATORS 57-49

Parziali: 13-19, 14-6, 20-17, 10-7.

GATORS: Nasari 21, Sordella 12, Saglietti 10, Sacchetto 3, Gagliardi 3, Beltramo, Vanacore, Ghiberti, Davicco, Chiapello, Fumero, Medjouti. All. Sabatino

CUS PO: Colangelo 24, Turdera 19, Bidone 8, Moratti 4, De Pascalis 2, Del Forno, Alberghini, Mazza, De Kerpel, Guazzone. All. Grattarola

Esce con una sconfitta la lunga trasferta di Alessandria per la Davicco Gators che vede arrendersi solo nel finale ai padroni di casa del CUS Piemonte Orientale, compagine che si può ben dire che fosse ben strutturata fisicamente.

È difatti che i primi accenni di accoppiamento difensivo risultano incerti e causano parecchi miss match o giocate in superiorità numerica. Una volta però messe a punto le “distanze” in difesa, in attacco il duetto Sordella-Nasari inizia a fare canestro, soprattutto il secondo che prende bene la mira dalla lunga distanza infilando 3 triple solo nella prima frazione (saranno 6 alla fine!) che di fatti ci vede in vantaggio 19 a 13.

L’inerzia però comincia a girare per gli avversari che sfruttano appieno il maggiore dinamismo fisico nell’uno contro uno e a rimbalzo offensivo, i Gators d’altro canto faticano più del dovuto a trovare la via del canestro: Sacchetto pare avere l’abbrivio giusto ma poi alla lunga cala le sue percentuali; Gagliardi prende spesso iniziativa e nonostante i tiri presi fossero “buoni tiri” anche per lui è mancata la precisione.

Nonostante questo si resta attaccati alla partita mettendo nel terzo quarto di nuovo il naso avanti grazie alla seconda sequenza di triple di Nasari e la precisione ai liberi di Sordella e Saglietti e al solito baluardo Vanacore che ormai è una specie di Rodman (ma meno nervoso) che raccoglie tanti rimbalzi ma nessun punto nonostante le tante occasioni avute. Poi inizia a segnare solo Saglietti, mentre Ghiberti e Sacchetto si divorano canestri facili, ma a fare maggiormente la differenza sono state un paio di ingenuità difensive che hanno concesso canestri troppo facili agli avversari. Finisce quindi con la meritata vittoria degli avversari, ma con la consapevolezza di aver disputato una buona partita.

Prossimo incontro: domenica 11-05-25 ore 18.00, Gators – Green Avigliana (palazzetto dello sport di Savigliano).

_____________________________________________________________________

UNDER 14 GOLD: ECOTEAM GATORS – COLLEGE BORGOMANERO 75-51

Parziali: 21-20; 28-11; 13-8; 11-12.

ECOTEAM Gators: Rosso 8, Sordella 16, Rimonda 13, Casasole 5, Correndo 15, Ambrogio, Brunetti 10, Bossati 1, Toselli 3.. All.: Toselli – Racca.

College: Moia 4, Bocchino, Battel 2, Guidetti 2, Campone 5, Sallih 2, Marianni 16, Serra, Peretti, Spanò 15, Denevolo, Et tini. All: Vigliaturo

Tripudio al Palazzetto di Savigliano! Gli Alligatori Under 14 Gold ruggiscono e conquistano con autorità l’accesso alle final four regionali, superando il College Borgomanero con un sonoro 75-51 in un match di ritorno dei quarti di finale che ha infiammato i cuori dei tifosi!. Fin dalle prime battute, la tensione era palpabile.

La difesa arcigna e i raddoppi serrati del College hanno messo subito alla prova la tenacia dei Gators. Ma la squadra di casa non si è fatta intimorire, trovando in un Brunetti in stato di grazia le prime, preziose soluzioni offensive per rimanere agganciata al match. Il secondo quarto ha visto la furia degli Alligatori montare gradualmente.

La bomba chirurgica e le giocate illuminate di un Correndo ispirato hanno iniziato a incrinare la resistenza degli ospiti, portando i biancoverdi a un leggero ma significativo vantaggio all’intervallo. Un ulteriore strappo è arrivato nella ripresa, con un terzo quarto semplicemente sontuoso firmato da un Rimonda incontenibile. Le sue giocate sia in attacco che in difesa, hanno annichilito le speranze di rimonta del College, scavando un solco che si è rivelato incolmabile. L’ultimo quarto è stata pura gestione per gli Alligatori, bravi a controllare il ritmo e a far scorrere il cronometro, sigillando una vittoria meritatissima.

L’emozione negli occhi di coach Toselli a fine partita era contagiosa: “Sono molto contento per questi ragazzi! Essere l’unica squadra in Piemonte ad aver centrato le Finali sia l’anno scorso che quest’anno è un risultato che ci riempie di orgoglio come Gators. Ora l’attesa sale per le final four, dove ad attendere gli scatenati Alligatori ci saranno avversarie del calibro di Casale, Collegno e Moncalieri. “Saranno delle finali molto interessanti”, ha aggiunto coach Toselli con determinazione, ” il meglio del Piemonte e noi ci proveremo con tutte le nostre forze per arrivare fino in fondo!”

________________________________________________________________

ESORDIENTI: GATORS RACCO – PROMOSPORT BOVES 4-12

Parziali: 1-3, 1-3, 1-3, 1-3

Sabato 10 maggio presso il palazzetto dello sport di Racconigi, la formazione dei Gators ha affrontato a soli tre giorni di distanza dal derby contro i cugini della West Coast, la formazione della Promosport di Boves. La partita è stata all’insegna degli alti e bassi da parte dei padroni di casa che hanno alternato buone azioni corali offensive e una buona concentrazione difensiva, peccato che questo si è dimostrato solo a tratti. Nei quattro periodi disputati la formazione ospite è stata molto brava in fase offensiva con spaziature e passaggi precisi e molto aggressiva in difesa chiudendo gli spazi all’attacco dei giovani alligatori.

I Gators comunque hanno lottato fino alla fine su tutti i palloni ed è stato un buon test con una formazione molto pronta e molto preparata. Con questa gara termina il campionato esordienti, dopo queste ultime due partite consecutive ci prepariamo a partecipare al trofeo per categoria esordienti organizzato dalla società Farigliano che andrà in scena il 17 e il 18 maggio ci auguriamo che l’esperienza sia positiva e soprattutto divertente per i ragazzi che saranno seguiti per l’occasione dall’istruttore regionale Fabrizio Paschetta.

________________________________________________________________________

UNDER 14 FEMMINILE: BASKET CERRUS – LADY GATORS 17-68

Sozzago (NO), 10 maggio 2025 — Le Lady Gators hanno regalato ai propri tifosi una prestazione solidissima sabato scorso, ottenendo una vittoria netta in trasferta contro il Basket Cerrus per 68-17. Una partita che, pur iniziando con qualche difficoltà, ha visto le biancoverdi crescere progressivamente e prendere il controllo del gioco, specialmente dopo l’intervallo.

Il primo tempo, purtroppo, ha visto le Gators partire un po’ sottotono, forse ancora “intorpidite” dal lungo viaggio. Le ragazze hanno però trovato subito energia grazie alla grinta delle più giovani, con Frittoli e Chiapello a guidare la squadra e a scuotere il gruppo. Con il passare dei minuti, è emersa tutta la qualità delle Gators, che hanno cominciato a costruire gioco in modo fluido e collettivo.

Nel secondo tempo, la partita ha preso una piega decisamente più positiva per le biancoverdi, con Barbero e Chiavero protagoniste di un’ottima prestazione offensiva. Le due hanno colpito sia dalla lunga distanza che in penetrazione, dimostrando un’ottima lettura del gioco e un’ottima intesa con le compagne. A completare il quadro, c’è stata anche la solida difesa di Ricci e Damiano, che hanno limitato con efficacia le principali minacce del Cerrus, in particolare Cucchetti, cercando di arginare la sua capacità di finalizzazione.

La prestazione di Avesani, Dotta e Granero è stata altrettanto importante, con tutte e tre a dominare i rimbalzi e a capitalizzare con continuità nelle fasi offensive. Da segnalare anche la capacità di Meia ed Effiong di accelerare il gioco in contropiede, creando diverse occasioni per sé e per le compagne.

Alla fine, il risultato riflette non solo il buon gioco in campo delle Lady Gators, ma anche i miglioramenti significativi delle singole giocatrici, che stanno crescendo come gruppo in maniera sempre più coesa. Nonostante la sconfitta, il Basket Cerrus ha lottato con determinazione, ma la determinazione e la voglia di riscatto dopo le prestazioni precedenti delle Gators è emersa con chiarezza soprattutto nei momenti decisivi del match.

Coach Marengo e il suo vice Raso possono sicuramente essere soddisfatti di quanto visto in campo, con una squadra che ha dimostrato grande unità e determinazione. Le parole dei coach a fine gara:

“Questa vittoria è una spinta importante per il morale della squadra: è la dimostrazione concreta che il duro lavoro settimanale sta dando i suoi frutti. Le ragazze stanno crescendo, e anche quando il risultato non ci ha sorriso, come contro Polismile e Saluzzo, la loro crescita è stata evidente. Ogni allenamento, ogni sacrificio, ogni errore affrontato con coraggio ci ha portati fin qui. I progressi fatti in questi anni sono sotto gli occhi di tutti, e oggi ne abbiamo avuto la conferma. Continuiamo su questa strada con ancora più determinazione.”

Prossimo incontro: sabato 17-05-25 ore 15, Lady Gators – VCO (Cavallermaggiore).

_________________________________________________________________

CSI JUNIORES: GATORS – PANCALIERI 55-50

ARZIALI: 16-17, 11-12, 21-8, 7-13.

GATORS: Crosetto 23, Mosso 6, Mori 3, Paonne, Lungjieki 5, Trentanelli, Bossati 2, Cresto 2, Rivoira, Scardina, Carignano 3, Massa 11. ALl. Botta

PANCALIERI: Bernero 15, Cane 10, Patruno, Cioffi, Rollé 12, Chiattone, Vercelli, Zambon, Arosio 4, Vergnano, Raso 9. ALl. Ferrero.

Juniores CSI – Semifinali Gara 1: I Gators mordono… ma non affondano: vittoria sofferta contro Pancalieri!

Inizia col botto (o quasi) l’avventura dei Gators nelle semifinali del campionato Juniores CSI. In Gara 1, davanti al caloroso pubblico di casa, i ragazzi di coach Botta si impongono su Pancalieri, ma il margine risicato di +5 lascia ancora tutto aperto in vista del ritorno. Un match a due facce, o forse tre, tra blackout offensivi, fiammate difensive e un finale tutto da mordere le unghie.

I primi due quarti si giocano sulle montagne russe, ma senza panorama. I Gators fanno fatica a trovare la via del canestro, mentre Pancalieri – squadra tosta e ben organizzata – difende forte, cambia su tutto e rompe i giochi di casa con decisione. A metà del primo quarto, gli ospiti mettono il muso avanti e scappano sul +5 (6-11), costringendo coach Botta al time-out. E qui, sorpresa: la sveglia funziona! Entrano in scena Mori e Crosetto, che da oltre l’arco rispondono con precisione chirurgica. Alla prima sirena è ancora Pancalieri a comandare, ma solo di un punticino: 16-17.

Nel secondo periodo continua il ping-pong. Coach Botta, come un alchimista impaziente, mescola le carte dalla panchina alla ricerca della formula magica. L’ingresso di Massa scuote i compagni, e insieme a Crosetto ridanno verve e pareggiano i conti. Ma ogni tentativo di allungo viene subito rintuzzato, e la sfida resta in bilico: Pancalieri chiude il primo tempo ancora avanti di due 27-29.

Poi, l’intervallo lungo. Un tè caldo? Un discorso alla “Braveheart”? Qualcosa deve essere successo, perché al rientro gli Alligatori sono un’altra squadra. Crosetto guida la carica, la difesa torna a mordere e i contropiedi cominciano ad arrivare. Massa continua a spingere forte sull’acceleratore, mentre Mosso, Rivoira e Bossati diventano padroni di palloni vaganti e rimbalzi come se ci fosse un premio in palio. A fine terzo quarto il tabellone sorride per i padroni di casa: 48-37.

Tutto sembra andare per il meglio…finché non si rompe l’incantesimo: l’ultimo periodo vede l’attacco dei Gators che si inceppa come una finestra con la vernice fresca, Pancalieri ne approfitta con cinismo e rosicchia punto su punto. Gli ultimi minuti sono giocati con nervosismo e spesso con l’ansia di arrivare alla conclusione, innescando parecchi errori offensivi che tolgono energie difensive. La partita si trasforma in un thriller, ma alla sirena finale i Gators riescono comunque a strappare la vittoria per 55-50.

Coach Botta, con il solito mix di pragmatismo e fiducia: “Peccato, le cose potevano andare diversamente. Sapevamo che Pancalieri era un osso duro, e lo ha dimostrato. Noi, però, abbiamo fatto vedere di che pasta siamo fatti: ora serve farlo per tutti e quaranta i minuti. La gara di ritorno sarà tosta, ma non impossibile. Per raggiungere la finale del 25 maggio servirà una prestazione di testa e di cuore: due cose che sappiamo tirare fuori quando conta.”

Insomma, il primo morso è andato. Ora serve il secondo per completare il lavoro: forza ragazzi si può fare!!!

Prossimo incontro, semifinali gara 2: domenica 18-05-2025 ore 11:00, Pancalieri-Gators (Impianto Sportivo Comunale – Via Circonvallazione 1 Pancalieri (TO)).

_________________________________________________________________

CSI RAGAZZI: GATORS RACCO – BASKET CLUB G.BORSI 74-47

Parziali: 19-9, 13-11, 22-11, 20-16.

Gators Racco: Ferrero 18, Gastaldi 16, Nasr 8, Violante 8, Tribaudino 7, Coda 4, Lanfranco 4, Danese G. 2, Lo Schiavo 2, Pautasso 2, Renzullo 2, Carlotta 1. All.: Paschetta

Basket club G.Borsi: Bracco 15, Veselinovic 12, Gavrilovic 6, Balocco 4, Sandache M. 4, Rozio 2, Galletti, Hoda, Rosa, Sandache D., Sousa. All.: Moisa – Spedaliere

I Gators Racconigi Under 14 chiudono in bellezza: vittoria decisiva contro Ceva e primo posto confermato

Ultima giornata di campionato per i Gators Racconigi Under 14 CSI, impegnati in trasferta contro Ceva per difendere il primo posto nel girone. La pressione era alta, ma i giovani Gators hanno risposto con una prestazione convincente, portando a casa la vittoria con un netto finale.

Il risultato della partita racconta di una squadra determinata, cresciuta e maturata durante tutta la stagione. Il gruppo, guidato sapientemente dallo staff tecnico, ha saputo fare tesoro del duro lavoro settimanale, trasformando ogni allenamento in un passo avanti verso la coesione e la solidità.

La partita è iniziata con grande energia da parte dei ragazzi di Racconigi, capaci di mettere da subito in difficoltà gli avversari con una difesa aggressiva e buone soluzioni offensive. Il primo tempo si è chiuso con un vantaggio rassicurante, ma non definitivo.

Al rientro dagli spogliatoi, però, qualcosa si è inceppato. I Gators hanno perso un po’ di concentrazione, permettendo a Ceva di rifarsi sotto e riaccendere le speranze. È stato un momento delicato, in cui si è rischiato di compromettere quanto costruito. Ma i ragazzi non si sono scomposti, hanno ritrovato il ritmo e, con pazienza e lucidità, hanno ricominciato a macinare gioco.

L’ultimo quarto è stato un trionfo: intensità, gioco corale e grande spirito di squadra hanno permesso ai Gators di allungare definitivamente e chiudere la gara con uno scarto di 27 punti.

Un successo che vale il primo posto nel girone e che premia un gruppo che, partita dopo partita, è diventato una vera squadra. Ora si guarda avanti, con entusiasmo e ambizione, ma con la consapevolezza che ogni traguardo si raggiunge solo con impegno, unità e passione.

Bravi Gators!

____________________________________________________

UNDER 17 REGIONALE: G.S.DIL. ROSTA – GGS BASKETBALL PROJECT 46 – 58

Parziali: 17-7, 7-19, 13-18, 9-14

G.S.DIL. ROSTA: Schellino 18, Alessio 9, Rampone 8, Bertolotti 4, Celardo 3, Emanuele 2, Montella 2, Marucco, Gilli, Sergi, Rigon

GGS BASKETBALL PROJECT: Gredza 15, Alladio 10, Operto 10, Giraudo 9, Dutto 4, Mellano 4, Fresia 2, Panero 2, Cissoko 2, Terzaghi, Rocca, Tallone

GGS BASKETBALL PROJECT espugna Rosta e consolida il primato in classifica: 58-46 il finale.

Con un’altra prova di forza, i GGS BASKETBALL PROJECT superano anche l’insidiosa trasferta di Rosta, imponendosi per 58-46 al termine di un match a due facce e mantenendo saldo il primato in classifica nel campionato Under 17 Regionale.

La gara si era aperta in salita per gli ospiti, sotto per 17-7 al termine del primo quarto. Rosta, trascinata da uno scatenato Schellino (18 punti), ha approfittato di un avvio poco brillante dei GGS per prendere un vantaggio iniziale significativo. Ma dal secondo quarto in poi, è uscita tutta la solidità e l’organizzazione della capolista.

Guidati da un ispirato Gredza (15 punti) e con prestazioni solide di Alladio e Operto (10 a testa), i GGS hanno ribaltato l’inerzia già prima dell’intervallo, chiudendo il secondo quarto con un perentorio 19-7. Da lì in poi, la squadra non si è più voltata indietro.

Importanti anche i contributi di Giraudo (9) e dei sempre presenti Dutto e Mellano (4 a testa), mentre Fresia, Panero e Cissoko hanno aggiunto 2 punti ciascuno, garantendo profondità e ritmo nei cambi. A referto anche Terzaghi, Rocca e Tallone, autori di una prestazione utile soprattutto in fase difensiva.

Con un parziale complessivo di 51-29 negli ultimi tre quarti, i GGS hanno dimostrato maturità, capacità di reazione e una difesa capace di spegnere i terminali offensivi di Rosta nei momenti chiave.

Grazie a questa vittoria, la squadra consolida la leadership nel girone e prosegue il proprio percorso con determinazione, consapevole dei propri mezzi e con l’obiettivo ben chiaro: arrivare il più lontano possibile nei playoff.

________________________________________________________________________

ESORDIENTI: ABET BRA – IDROPULITRICI DAVICCO GATORS 4-12

GATORS: Sordella, Lingua, Nasari, Fumero, Sacchetto, Vanacore, Tesio, Medjouti, Chiapello, Beltramo, Davicco, Ghiberti. Istr. Sabatino

Ultima gara della seconda fase Gold del campionato esordienti ed ottavo successo, questa volta in trasferta in quel di Bra. Nonostante le fatiche per essere rientrati solo poche ore prima della quattro giorni in Campania, i nostri giovani alligatori non perdono mai la voglia e nemmeno le energie per essere di nuovo in campo per l’ennesima sfida di questa lunga stagione sportiva.

Partiti quasi in sordina per via della maggiore aggressività difensiva dei braidesi, la prima unit deve prima carburare un po’ affinché si riesca ad ottenere il parziale vincente del primo quarto. Più agevole invece l’andamento per la seconda unit schierata dall’istruttore Sabatino, certamente più fluidi e anche più attenti in difesa, il che ha consentito una vittoria di set abbastanza netta.

Ormai la gara vede un’inerzia tutta verde e gli altri due parziali vengono aggiudicati per ottenere così una vittoria netta, chiudendo in bellezza il campionato e ottenendo così la piazza d’onore nel girone.

“Buona prova dei ragazzi che non hanno per nulla patito la stanchezza del torneo appena disputato. Si sono viste le solite buone cose, sia in attacco che in difesa, segno anche di una maturazione che via via sta avvenendo in questo gruppo squadra che si avvia con buoni rudimenti ad entrare nel mondo del basket giovanile”.

________________________________________________________________________

UNDER 14 FEMMINILE: IMMOBILIARE FALDE GATORS-PALL.SALUZZO 37-40

Parziali: 8-11, 9-8, 6-12, 14-9.

IMMOBILIARE FALDE Gators: Avesani 8, Damiano, Barbero 7, Effiong, Chiavero 6, Dotta 4, Ricci 2, Denasio, Meia 4, Granero 6. All. Marengo Vice All. Raso.

Pall. Saluzzo: Rabbia 16, Silvestro, Tonda 2, Cravero 4, Barale 4, Imeri 10, Sorasio 4, Cuceanu, Ramonda. All. Rabbia.

CAVALLERMAGGIORE – Mercoledì sera di grande intensità sul parquet di Cavallermaggiore, dove le Lady Gators dell’Immobiliare Falde hanno affrontato la Pallacanestro Saluzzo in una sfida combattutissima, terminata 37-40 in favore delle ospiti.

Le Lady Gators partono a rilento, subendo il dinamismo del duo Rabbia-Imeri, che guida con decisione l’attacco saluzzese. Dopo un primo quarto chiuso sotto di tre lunghezze (8-11), le ragazze di coach Marengo e Raso trovano maggiore equilibrio nel secondo parziale, riuscendo a contenere l’offensiva avversaria e andando alla pausa lunga con uno svantaggio minimo (17-19), complice un canestro allo scadere di Cravero per Saluzzo.

Il terzo periodo, però, segna il momento più difficile della serata per le Lady: disattenzioni e palle perse permettono a Saluzzo di allungare, sfruttando con efficacia il contropiede. Il parziale di 6-12 mette le ospiti in controllo del match, avanti di dieci punti.

Nel quarto finale arriva la reazione. Trascinate da un’ispirata Avesani, le Gators rispondono con energia e determinazione. L’intensità difensiva aumenta, la palla circola meglio in attacco e, punto dopo punto, lo svantaggio si riduce. Granero, Chiavero e Barbero firmano canestri importanti, riportando le biancoverdi a un solo possesso di distanza.

Il finale è al cardiopalma, ma a sorridere è Saluzzo, che riesce a gestire gli ultimi secondi e a portare a casa una vittoria sofferta ma meritata.

Al termine della gara, le parole dello staff tecnico delle Gators sintetizzano lo spirito della serata: «Onore a Saluzzo, che ha saputo restare sempre in partita e non ha mai mollato nonostante i nostri sforzi. Ma soprattutto un applauso alle nostre Lady, che sono un magnifico gruppo. Hanno dimostrato che giocando di squadra e mai mollando sono in grado di mettere in difficoltà chiunque.»

Una sconfitta di misura che lascia l’amaro in bocca, ma che conferma la crescita e la compattezza di un gruppo sempre più solido e competitivo.

Prossimo incontro: sabato 10-05-25 ore 15, basket Cerrus – IMMOBILIARE FALDE Gators Sozzago (NO).

________________________________________________________________________

TROFEO ESORDIENTI VERDE – GIRONE H: GATORS RACCO – GATORS WEST COAST 12-4

Parziali: 3-1, 3-1, 3-1, 3-1.

Turno infrasettimanale per la formazione degli esordienti di Racconigi che tra le mura amiche della palestra delle scuole medie ospitano i cugini della West Coast. La gara è stata molto combattuta ed indecisa fino all’ultimo quarto le squadre si sono affrontate a viso aperto e hanno fatto divertire il numeroso pubblico presente sugli spalti.

Nel primo quarto complice anche l’emozione del derby le squadre hanno faticato a trovare il canestro e il tempo è stato vinto dai padroni di casa per una sola lunghezza con il punteggio “calcistico” di 3-2; nel secondo periodo così come nel terzo i padroni di casa scrollata di dosso l’emozione iniziale cominciano a macinate buone azioni offensive, riuscendo a correre in contropiede, quindi realizzando canestri facili.

Gli avversari in questa fase del gioco rimangono sorpresi dai padroni di casa e complice anche la sfortuna sotto canestro subiscono un parziale passivo. Nell’ultimo periodo viene fuori d’orgoglio della West Coast che stringe le maglie difensive e trovare finalmente fluidità in attacco ma a decidere le sorti del match è un canestro a pochi secondi dalla fine del padrone di casa che sancisce il punteggio finale di 12 -4.

“È stata una partita combattuta, l’emozione ha giocato un brutto scherzo nella fase offensiva di entrambe le formazioni, in più il campo “piccolo” non ha aiutato gli attacchi a trovare spazi liberi. Bravissimi a tutti” questo il commento dei due istruttori.

Prossimo incontro: sabato 10/05/2025 ore 11.00, GATORS RACCO – IGMB BOVES (Palazzetto dello Sport – Via Principessa Mafalda 9, RACCONIGI (CN)).

________________________________________________________________________UNDER 13 GOLD: LACTALIS GATORS – GRUGLIASCO 43-46

LACTALIS Gators: Antolini D.12, Antolini N. 2, Toselli 7, Ferrua 5, Milanesio 7, Racca P.2, Trizza 1, Iannuzzi 2, Pali, Lingua 5, All.: Toselli – Tesio – Racca.

Grugliasco: Moglia 10, Bellora 8, Suppo 8, Cremonini 7, Bassan 5, Pioletti 5, Bechis 2, Giovinetto 1, Bertolino, Bardi, Visconti, Mezzina.

Un’intensa battaglia si è consumata lunedì sera al palazzetto di Savigliano, teatro del ritorno dei quarti di finale Under 13 Gold tra i Gators e il Grugliasco. Nonostante una prestazione carica di energia e determinazione, culminata in un tentativo di rimonta quasi completato, i giovani Alligatori si sono dovuti arrendere al Grugliasco con il punteggio finale di 43 a 46. La posta in palio era alta per gli Alligatori, chiamati a ribaltare un passivo di 14 punti subito nella gara di andata. L’approccio iniziale alla partita ha visto un primo quarto di studio da entrambi le compagini.

L’aggressività difensiva del Grugliasco ha rappresentato un ostacolo significativo per i padroni di casa, impedendo loro di prendere un margine di vantaggio nel punteggio. In particolare, il lungo dei Gators Toselli, è stato sistematicamente raddoppiato se non triplicato in area, limitando le opzioni offensive interne. La difficoltà nel trovare spazi in area non ha avuto successo nella precisione al tiro da fuori, mantenendo il punteggio in bilico. La svolta per i Gators è arrivata nel terzo quarto.

Un cambio tattico cruciale, con l’adozione di una difesa a tutto campo, ha impresso un’accelerazione significativa al ritmo della partita. Questa mossa ha permesso ai giovani Alligatori di recuperare molti palloni, condotti dal Capitano Ferrua, trasformati con efficacia in veloci contropiedi. L’energia contagiosa in campo si è rapidamente propagata sugli spalti, trasformando il palazzetto in una vera bolgia.

Tuttavia, è importante sottolineare come un clima di tale intensità emotiva possa risultare poco consono a una partita di categoria Under 13, potenzialmente influenzando la concentrazione e la gestione della pressione da parte di giovani atleti. L’ultimo quarto ha visto i Gators raggiungere l’apice della rimonta, toccando un vantaggio di + 12 punti. L’impresa sembrava alla portata di mano, ma la dispendiosa energia profusa nella fase di recupero e , soprattutto, l’uscita dal campo per raggiungimento di limite 5 falli di alcuni giocatori chiave dei Gators come i gemelli Antolini, hanno inevitabilmente inciso sull’equilibrio della partita.

Gli avversari hanno saputo sfruttare questo calo fisico e numerico dei padroni di casa, ricucendo lo svantaggio e portando a casa una vittoria sofferta ma meritata. Al termine della gara, lo staff dei Gators ha espresso il proprio parere con sportività: “Complimenti ai nostri avversari per la grande energia messa in campo”. Un riconoscimento che sottolinea il valore dell’impegno dimostrato dal Grugliasco.

Allo stesso tempo, non è mancato un applauso ai nostri ragazzi per aver provato a ribaltare il risultato e per aver giocato una grande stagione arrivando a un passo dalle final four. Questo commento evidenzia la crescita e il percorso positivo della squadra Under 13 Gold dei Gators, capaci di competere ad alti livelli e sfiorare un traguardo importante! Bravi ragazzi!!!