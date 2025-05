Intenso il fine settimana dell’Atletica Saluzzo, impegnato in cinque competizioni in giro per il Piemonte nonché nella gara ligure di Ceranesi. Questi i risultati che arrivano per il sodalizio saluzzese:

CRAVA Bravissimi i nostri giovani che mercoledì 7 maggio hanno gareggiato a Crava. Nelle ragazze, oro per Virginia Galletto e argento per Anna Audisio. Poco dopo, quarta Andrea Valt Rubiolo. Nei ragazzi, oro per Pietro Rosso. Nelle cadette, trionfo di Vittoria Audifreddi, terza Giulia Parola e quarta Elisabetta Bonardo. Nei cadetti, gradino più alto del podio per Lorenzo Gallo, quinto Federico Barotto, settimo Giacomo Audifreddi e nono Giacomo Gerlero.

CERANESI Medaglia di bronzo per Iris Baretto alla 18ª salita alla guardia, corsa genovese, con il crono finale di 36’36’’. Bravo anche Jacopo Musso, 6° nella categoria 23-34 e 21° assoluto (34’23’’).

ALESSANDRIA I portacolori Atletica Saluzzo erano presenti anche sul tracciato di 6km della StrAlessandria: 8° Beniamino Sovera (17’59’’) e 1° nei master 65, 43° assoluto, Piero Musso (22’05’’).

TORINO Domenica 11 maggio Atletica Saluzzo presente anche alla TuttaDritta di Torino: 129° Cosimo Stranieri (36’39’’), 140° Matteo Bussi (36’59’’), 245° Vito Calandrino (38’43’’), 524° Marco Morosin (42’47’’). Nel femminile, brava Maria Sole Racca.

SUSA Complimenti a Lorenzo Civallero che si è posizionato ad un soffio dal podio. Domenica 11 maggio, al Vertical K1 Roceja il portacolori dell’Atletica Saluzzo si è collocato 4° tagliando il traguardo in 44’23’’.

REVELLO Domenica 11 maggio l’Atletica Saluzzo, in collaborazione con il Comune di Revello, ha organizzato la 1ª edizione della Corsa al Campanile. Valida come 2ª prova del campionato piemontese individuale giovanile, ha visto numerosi i nostri alla partenza e la vittoria nella classifica di società.

Nelle ragazze, trionfo per Virginia Galletto e 15ª la compagna Andrea Valt Rubiolo. Nei ragazzi: 6ª piazza per Pietro Rosso, 8° Carlo Laratore, 12° Francesco Bravo. Nelle cadette, medaglia d’argento per Vittoria Audifreddi e di bronzo per Lara Lovisi. E ancora, 5ª Anna Laratore, 7ª Viola Ruatta, 13ª Elisabetta Bonardo, 15ª Giulia Parola, 17ª Ilaria Vignolo. Nel maschile raggiunto anche il podio con il 2° posto di Lorenzo Gallo.

A seguire: 7° Pietro Verra, 8° Giacomo Audifreddi, 12° Federico Barotto, 13° Giacomo Gerlero, 21° Ruzel Fiandino. Negli allievi 12° posto per Riccardo Mureddu. Passando agli esordienti: argento per Francesco Bertorello negli EM5; 6° posto per Paul Pellicioli, 8° per Danilo Borello, 18° per Nicolò Castello e 22° per Gabriel Rubiolo negli EM8; argento per Edoardo Lantermino, 7° Simone Ruatta, 8° Mattia Fino, 11° Giorgio Rosso, 13° Andrea Tesi e 14° Pietro Rubiolo negli EM10; vittoria per Martina Pellicioli; 4° posto per Mariabenedetta Rolando e 12° per Chiara Fino nelle EF8.