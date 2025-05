Fine della stagione per la regular season della Serie B femminile di pallavolo: adesso si entra nella seconda fase con i playoff. Non ci arriva per pochissimo la Libellula Banca CRS, con le ragazze di coach Barisciani che già prima dell’ultimo turno erano certe di non accedere ai playoff. Ciò non le ha fermate dal conquistare un ultimo successo stagionale, un netto 3-0 ai danni della Clericiauto Cabiate già retrocessa.

Le braidesi terminano la loro stagione a pari merito con la Savis Vol-Ley Academy (sportivamente “suicida” nell’ultimo turno, con la mancata qualificazione ai playoff che sembrava certa) al quarto posto e a una sola lunghezza dalla postseason. Un po’ di rammarico, forse, per qualche punto perso qua e là, alla vigilia di un’estate che, in base alle primissime indiscrezioni, sarà densa di avvenimenti per la società.

Cala il sipario anche sulla Serie B2 e sulla stagione de L’Alba Volley: la compagine allenata da coach Relato chiude una buona annata, al settimo posto, nonostante non sia riuscita a ripetersi in quel di Pavia, già visitata due settimane fa. Non di fronte al CUS, ma alla Universo In Volley Pavia, le albesi cedono 3-1, dopo aver conquistato il primo parziale.

Anche in questa situazione l’estate si preannuncia molto intensa: sui propri canali social il sodalizio albese ha annunciato l’approfondimento della collaborazione con il Club76, che si occuperà anche dell’allestimento della prima squadra. Sarà dunque interessante vedere come le due anime del progetto andranno a trovarsi nella creazione della nuova rosa.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 26 (10/5)

Savis Vol-Ley Academy – Volley Parella Torino 0-3

Mts Tecnicaer Santena – Rothoblaas Volano 1-3

GSO Villa Cortese – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 3-1

Sim Immobiliare Novara – Club Italia 0-3

Libellula Banca CRS – Clericiauto Cabiate 3-0

Capo D’Orso Palau – Pall. Don Colleoni 2-3

Trentino Energie Arg. – Volley Academy V&V 3-0

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA FINALE

GSO Villa Cortese 68 Rothoblaas Volano 52 Mts Tecnicaer Santena 50 Savis Vol-Ley Academy 49 Libellula Banca CRS 49 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 44 Capo D’Orso Palau 43 Club Italia 42 Sim Immobiliare Novara 38 Volley Parella Torino 29 Pall. Don Colleoni 27 Clericiauto Cabiate 23 Trentino Energie Arg. 19 Volley Academy V&V 10

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 26 (10/5)

Viscontini Tea Consulting – Igor Volley Trecate 1-3

CUS Torino – Club 76 Fenera Chieri 3-1

Universo In Volley Pavia – L’Alba Volley 3-1

Lilliput Pallavolo – Pallavolo Florens 1-3

Ascot Moncalieri Toplay – MTV Guffanti Group 3-0

G.S. Cagliero – Bonprix Teamvolley 0-3

Acrobatica Group Alessandria – CUS Pavia 3-0

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA FINALE