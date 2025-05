Vino e cultura enologica nel segno della valorizzazione dei produttori locali e delle eccellenze del territorio. Il presidente Davide Nicco e tutto il Consiglio regionale avranno un filare di vite dedicato, a Castagnole delle Lanze, in provincia di Asti. L’Assemblea legislativa piemontese aderisce così all’iniziativa “Adotta un filare nelle Lanze“, giunta quest’anno alla 15ma edizione e presentata oggi a Palazzo Lascaris.

Il progetto è nato per valorizzare la qualità del vino Barbera e la salvaguardia del paesaggio vitivinicolo delle colline di Castagnole delle Lanze, inserite nel patrimonio mondiale dell’Unesco e conta già 1.700 adottanti da tutto il mondo, compresi Stati Uniti e Norvegia. In pratica si tratta della possibilità, per gli amanti della Barbera, di adottare una porzione di un filare (20 mt lineari).

Il Comune, con i soldi raccolti da ogni adozione (110 euro), acquista l’uva barbera dai viticoltori aderenti all’iniziativa. Grazie alla collaborazione con una cantina del territorio vinifica poi un vino barbera di eccellenza, chiamato “Lanze”, che viene distribuito a tutti coloro che hanno adottato un filare. Un’adozione equivale a 12 bottiglie di vino barbera “personalizzabili”, dato che ogni adottante può richiedere di dedicare le bottiglie a una persona di sua scelta.

Dopo 3 anni di adozione sul primo palo del filare viene posta una targa con il nome dell’adottante. A marzo gli adottanti vengono chiamati ad una lezione di viticoltura per la potatura e a settembre sono invitati in vigna per la vendemmia.

Con l’occasione è stata presentata anche la 45ma edizione della storica Festa della Barbera, che ricorre dal 23 maggio al 25 maggio a Castagnole delle Lanze.

“Si tratta di una vetrina importante per promuovere non solo le eccellenze enogastronomiche ma anche la bellezza del nostro territorio, così come avviene per “Adotta un filare”, e ringrazio sentitamente il Comune e la Proloco che si adoperano per dare sostanza e continuità a manifestazioni del genere”, ha commentato il presidente Nicco.

Cuore pulsante della manifestazione sarà il percorso enogastronomico “Di cortile in cortile”. Le suggestive corti del centro storico apriranno le loro porte per offrire piatti della tradizione langarola e monferrina, preparati da associazioni locali, accompagnati dalle migliori etichette di Barbera d’Asti prodotte dai viticoltori della Bottega del Vino di Castagnole delle Lanze. Ogni cortile proporrà un abbinamento diverso tra cucina e vino, con la presenza complessiva di 24 produttori e 24 ristoratori.

Come ogni anno durante l’inaugurazione della festa si terrà la cerimonia di consegna del riconoscimento “Lanze Vino”, che ogni anno premia una personalità che si è distinta nella promozione del vino e del territorio.

Il “Lanze Vino 2025” sarà conferito a Bruno Ceretto, imprenditore visionario, ambasciatore della cultura enologica piemontese nel mondo e figura centrale nella valorizzazione delle Langhe e del Monferrato. Con l’occasione sarà presentata ufficialmente la nuova etichetta delle bottiglie “Barbera Lanze”, firmata dall’artista Gabriella Piccatto, nota per le sue illustrazioni evocative e sensibili.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre annunciato “NERO SUBLIME“, la prima edizione della fiera del tartufo nero che si svolgerà a Castagnole delle Lanze il 21 e 22 giugno. L’obiettivo è quello di valorizzare una delle eccellenze meno conosciute del territorio: due giornate di festa, cultura, gusto e tradizione, che coinvolgeranno produttori, chef, appassionati e turisti in un’esperienza multisensoriale. Sono previsti laboratori per bambini, escursioni tra le tartufaie e la possibilità di acquistare direttamente i preziosi tartufi da cavatori certificati.

All’incontro, introdotto dal consigliere regionale segretario Fabio Carosso, sono intervenuti anche Carlo Mancuso, sindaco di Castagnole delle Lanze, l’assessore comunale Mario Coppa, il consigliere comunale Domenico Loscalzo e Marco Vespa, della Proloco di Castagnole delle Lanze.