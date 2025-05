Volley U17/M: Cuneo è Vice Campione Regionale

Venerdì 9 maggio, al PalaBurgo di San Mauro Torinese, i ragazzi dell’Under 17 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo hanno sfiorato il titolo regionale al termine di una finale combattutissima contro il Sant’Anna Volley, che si è imposta solo al tie-break dopo oltre due ore di gioco.

La partita si è accesa fin dalle prime battute, con un primo set giocato punto a punto, in cui il Sant’Anna ha saputo mantenere il sangue freddo nei momenti decisivi. I cuneesi hanno risposto con grinta nel secondo set, pareggiando i conti e riportando l’equilibrio. Il terzo set ha visto nuovamente avanti i torinesi, ma nel quarto i ragazzi biancoblù hanno mostrato grande determinazione, conquistando con lucidità un meritato 2-2.

Il tie-break, come spesso accade, è stato una lotteria. Non sono mancati errori da entrambe le parti, ma alla fine sono stati i ragazzi di Sant’Anna a prevalere, conquistando il titolo di Campioni Regionali.

Al termine di una sfida intensa e combattuta, Umberto Baldi, schiacciatore e capitano della squadra biancoblù, ha espresso le proprie emozioni, riconoscendo il valore degli avversari ma anche la voglia di riscatto in vista dei prossimi impegni:

«Chiudere il percorso regionale con questa sconfitta lascia inevitabilmente un po’ di amaro in bocca, soprattutto per alcune situazioni che avremmo potuto gestire meglio. Vanno comunque fatti i complimenti al Sant’Anna, che si è dimostrata una squadra completa, solida e capace di affrontare questa finale con maggiore lucidità. Ora però ci aspettano le finali nazionali, e bisogna dare tutto per ottenere il miglior risultato possibile».

Per i ragazzi di coach Rizzo e Barbiero resta un pizzico di rammarico, ma anche la consapevolezza di aver dato tutto in campo e di aver conquistato un prestigioso secondo posto regionale. Un risultato che apre le porte alla fase di qualificazione nazionale di Alba Adriatica, in programma dal 20 maggio. Nel girone di apertura, i biancoblù se la vedranno con Kioene Padova, seconda classificata del Veneto, Tonno Callipo Calabria VV, prima della Calabria, e Tecno.Mec. School Volley Perugia, prima dell’Umbria.

Mauro Rizzo, allenatore dell’Under 17 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo, ha fatto il punto sulla stagione, sottolineando il valore del percorso compiuto dalla squadra e l’importanza di guardare avanti verso le sfide future:

«Chiudiamo il cammino regionale come vice campioni al termine di una stagione straordinaria che tra regular season, fase di qualifica e finale regionale ci vede uscire dal campo con una sola sconfitta annuale. Ne usciamo consapevoli di aver perso la finale contro una squadra come il Sant’Anna che si è dimostrata più completa e costante in tutte le fasi gioco e in tutti i suoi compartimenti. Siamo orgogliosi del cammino fatto che ci dà la possibilità di proseguire con le fasi nazionali che giocheremo tra una settimana ad Alba Adriatica».

Anche Mario Barbiero, direttore tecnico del settore giovanile cuneese, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per la prestazione della squadra e per l’atteggiamento mostrato dai ragazzi in un contesto tutt’altro che semplice:

«Abbiamo giocato un’ottima finale regionale, affrontandola a viso aperto in un palazzetto gremito di persone, in casa della squadra avversaria. Abbiamo iniziato giocando molto bene, con grande attenzione in tutti i fondamentali, sia dal punto di vista tecnico che tattico. I ragazzi si sono battuti fino all’ultimo pallone del quinto set, dopo oltre due ore di gara. Bisogna fare un plauso a questi ragazzi, che comunque hanno conquistato l’accesso alle qualificazioni nazionali e, quindi, fra una settimana si partirà per affrontare le migliori squadre italiane».

Finale

Sant’Anna Volley – Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo

3-2 (25-23/15-25/25-17/23-25/15-12)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Giraudo 3, Mapelli 36, Rosati 10, Chiapella 3, Baldi 16, Forestello 3; Massa (L1); Mastantuoni, Merola (L2). N.e. Boggione, Caristo, Grandis, Rocchia, Tanaceto.

I All.: Mauro Rizzo

II All.: Mario Barbiero

Ricezione positiva: 64%; Attacco: 44%; Muri 8; Ace 3.

Sant’Anna Volley: Figus 1, Bochicchio 23, D’Iorio 10, Bosca 8, Canzoneri 14, Galantino 10; Olivero (L1); Bettega, Fiorio, Morabito, Spertino (L2). N.e. Bianco, Gramaglia, Patrasc Lungu.

I All.: Alberto Molinari

II All.: Marco Peddis

Ricezione positiva: 59%; Attacco: 40%; Muri 5; Ace 6.

c.s.