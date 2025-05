Sono le padrone di casa della Bam Lpm MonVi (Under 14 femminile) e i giovani del Volley Parella Torino (Under 15 maschile) i nuovi campioni regionali di pallavolo. Questo l’esito delle Final Four regionali disputate ieri tra Mondovì e dintorni, sotto l’egida e la regia della FIPAV Piemonte e di Mondovì Volley.

Proprio per la FIPAV Piemonte ha parlato ai nostri microfoni il vicepresidente Mauro Talluto:

Nell’Under 14 femminile, come detto, il Palamanera di Mondovì ha visto il successo delle monregalesi della Bam Lpm MonVi, vittoriose 3-0 nella finale contro In Volley Pizzeria Al Confine. Terzo posto finale per l’altra cuneese partecipante, il Club76 L’Alba Volley, capace di regolare con lo stesso punteggio la Vol-Ley Academy Volpiano.

Nella mattinata si erano disputate le semifinali: la Bam Lpm MonVi aveva sconfitto per 3-1 la Vol-Ley Academy Volpiano a Vicoforte, mentre In Volley Pizzeria Al Confine aveva interrotto il sogno del Club76 L’Alba Volley dopo cinque set tiratissimi e un 15-13 al tiebreak. MVP della giornata la schiacciatrice monregalese Glodie Monga.

Nella categoria Under 15 maschile, una finale fiume ha premiato il Volley Parella Torino: sotto 2-0 per mano di una brillante Pallavolo Altiora, i torinesi hanno saputo recuperare parziale per parziale fino ad imporsi 3-2. Terzo posto per il Sant’Anna Volley, grazie al 3-1 su Arti Volley nella finalina. MVP il “parellino” Marco Russo.

Le Final Four Regionali per le categorie Under 14 femminile ed Under 15 maschile mettevano anche in palio i posti per le finali nazionali che si disputeranno tra qualche settimana. Le ragazze della Bam Lpm MonVi hanno vinto un viaggio-premio nel Basso Friuli (Udine, dal 27 maggio al 1° giugno), mentre le due finaliste maschili quella di giocare nel Lazio (Fondi-Gaeta, dal 28 maggio al 2 giugno).

