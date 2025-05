Sabato 10 maggio la città di Saluzzo ed il Monastero della stella son state prestigiosa cornice per accogliere il Consiglio Direttivo Regionale e l’Assemblea Ordinaria Intermedia 2025 AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule) Piemonte.

Al Gruppo Intercomunale AIDO di Saluzzo con il supporto della Sezione Provinciale di Cuneo l’onore di ospitare i dirigenti regionali apicali dell’associazione per un’organizzazione che ancora una volta è stata attenta alla cura dei dettagli e pienamente all’altezza della situazione. Tante le persone da ringraziare in particolare il Presidente Mario Anselmo e Maria Grazia Fraire riferimenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Anche l’Amministrazione Comunale con a capo il Sindaco Demaria e l’Assessore Bravo che ha permesso di approfondire la conoscenza della città di Saluzzo, un piccolo, grande gioiello architettonico con un patrimonio artistico non ancora del tutto rivelato.

“Siamo riconoscenti alla Fondazione CRSaluzzo ed alla Giunta Comunale di Saluzzo” afferma visibilmente soddisfatto il Presidente la Sezione Provinciale AIDO di Cuneo Enrico Giraudo che prosegue – “Volevamo che i rappresentanti del movimento associativo piemontese potessero vivere l’evento istituzionale in un contesto di per sé prestigioso e contestualmente visitare ed ammirare la città, i suoi bellissimi monumenti e le notevoli attrazioni ed aver avuto la piena e totale collaborazione ha permesso di vivere l’incontro sotto i migliori auspici con una condivisione dei vari aspetti legati ad AIDO Piemonte discussi per migliorare e migliorarsi”.

A gestire l’incontro Il Presidente Regionale AIDO Piemonte, Davide Turini con la partecipazione del componente della Giunta di Presidenza AIDO Nazionale Donata Colombo.

“Un grazie di cuore ad Enrico Giraudo, alla Sua Giunta ed e tutti i volontari della realtà di coordinamento associativo della Provincia di Cuneo e del Gruppo Intercomunale di Saluzzo per ospitalità, accoglienza e disponibilità permettendo lo svolgimento ottimale dell’Assemblea Ordinaria Intermedia di AIDO Piemonte dimostrando e confermando l’attaccamento all’associazione ed alla sua mission” – afferma il Presidente Turini che conclude – “Un plauso particolare al Gruppo Intercomunale AIDO di Saluzzo, Piasco e Valle Po presieduto dalla giovanissima Matilde Massardi, che ha saputo mettere in pratica questa iniziativa mostrando attenzione, cortesia, capacità e competenza, qualità che da sempre contraddistinguono l’azione associativa.