Serie B Femminile: la Freedom stende la Vis Mediterranea 7-0 e torna al successo

La Freedom FC Women torna alla vittoria rispettando il pronostico contro la Vis Mediterranea: nella ventinovesima giornata di Serie B, le biancoblu battono il fanalino di coda, già retrocesso da tempo, con un rotondo 7-0 esterno, onorando al meglio l’impegno e regalandosi un sorriso in queste ultimissime battute di campionato. MVP di un incontro a senso unico, autrice di una tripletta e capocannoniere di squadra con 8 reti, Sofia Pasquali.

LA CRONACA – 3-5-2 per la Vis: in porta Polidori, difesa con Gino, Asamoah e D’Arco; in mediana Teteo, Rosolen, Miglio, Fiore e Fiorella; davanti Girolamo e Karaivanova.

4-1-3-2 per la Freedom: in porta Nucera, difesa con Cuciniello, Brscic, Fracaros e Giuliano; Franco play basso, a centrocampo Zanni, Dicataldo e Bison; davanti tandem Pasquali-Coda.

Freedom che la sblocca rapidamente: al minuto 8 Zanni riceve in area da sinistra, serve Coda che trova l’angolino incrociando da destra verso sinistra, 0-1. Al 13′ botta di Giuliano dai 25 metri, Polidori vola e devia in corner; passano pochi secondi ed arriva il raddoppio: la Vis perde palla in uscita, Polidori si oppone su Coda ma non può nulla sul tap-in di Pasquali che fa 0-2. Al 24′ grande chance per il tris: splendida conclusione di Fracaros dalla distanza, Polidori tocca con la palla che si stampa sulla traversa, Bison sotto porta manda fuori.

Al 29′, su altra palla persa, Coda viene murata per ben due volte in area piccola. Il 3-0 ospite si materializza al 37′: cross di Cuciniello da destra, girata vincente di testa di Pasquali. Nell’intervallo mister Ardizzone opera i primi due cambi, dando spazio a Marenco e Macano (per Brscic e Franco), in avvio di ripresa la Freedom cala il poker: percussione centrale di Bison che calcia dal limite trovando l’angolino alla destra di Polidori.

Al 52′ ecco la cinquina: Pasquali entra in area e di destro batte Polidori sotto la traversa, 0-5 e tripletta personale. Altri 5′ e Coda si inserisce fra i due centrali servendo di testa Bison: l’attaccante biancoblu tira di prima prima intenzione dai 16 metri, Polidori è brava a deviare in angolo. La sesta rete viene messa a segno al minuto 66 con la sventola di Zanni su cui il portiere gialloblu non può arrivare. Nel finale arriva anche la settima marcatura, allo scoccare del 90′ quando Bison si invola incontropiede, si accentra da sinistra e, con il destro, infila Polidori.

Finisce 0-7: le cuneesi salgono a quota 37 in classifica e domenica 18 maggio saluteranno campionato e stagione fra le mura amiche del “Fratelli Paschiero” di Cuneo. In programma Freedom FC Women-Parma.

VIS MEDITERRANEA-FREEDOM FC WOMEN 0-7

Reti: 8′ Coda (F), 14′, 37′ e 52′ Pasquali (F), 47′ e 90′ Bison (F), 66′ Zanni (F)

VIS MEDITERRANEA (3-5-2): Polidori (45′ Spiniello), Gino, Asamoah, D’Arco (69′ Nardovino); Tateo, Rosolen, Miglio, Fiore (80′ Basile), Fiorella; Girolamo, Karaivanova. A disp. Manca, Cibelli, Zanchelli, Lonardo. All. De Sarno.

FREEDOM FC WOMEN (4-1-3-2): Nucera, Cuciniello, Brscic (45′ Marenco), Fracaros, Giuliano; Franco (66′ Imperiale), Zanni, Dicataldo (45′ Macagno), Bison; Pasquali, Coda (61′ Maffei). A disp. Korenciova. All. Ardizzone.

Arbitro: Luca Schifone di Taranto (Francesco Santoro ed Alex Capotorto di Taranto).