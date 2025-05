Giornata intensa per la pallavolo monregalese, con la disputa nella giornata odierna delle finali regionali di pallavolo per le categorie Under 15 maschile e Under 15 femminile. La regia dell’evento è a firma di Mondovì Volley, con quattro palestre e tre comuni ad accogliere le migliori otto squadre della regione. In rappresentanza della società rossoblu ha parlato il GM Pier Domenico Ravera, il quale ha fatto il punto in generale sul sodalizio:

Nella mattinata si sono disputate le semifinali: nella categoria Under 14 femminile le padrone di casa della Bam Lpm MonVi hanno sconfitto per la Vol-Ley Academy Volpiano a Vicoforte, ed in finale (dopo le 17.00 al Palamanera) affronterà In Volley Pizzeria Al Confine: quest’ultima ha piegato, dopo oltre due ore e mezza di battaglia, l’altra compagine cuneese, il Club76 L’Alba Volley. La finale 3°-4° posto si giocherà ancora nell’impianto vicese alle 16.00

Molto più a senso unico il tabellone maschile: un doppio 3-0 lancia Pallavolo Altiora (su Sant’Anna Volley al PalaItis) e Volley Parella Torino (su Arti Volley a Villanova Mondovì). L’atto finale della manifestazione si terrà alle 16.00 al Palamanera, mentre la finalina vedrà le due squadre scendere in campo a Villanova. Al termine di tutte le sfide, il massimo impianto di Mondovì ospiterà le premiazioni alla presenza delle massime cariche regionali della federazione.

Le Final Four Regionali per le categorie Under 14 femminile ed Under 15 maschile metteranno anche in palio i posti per le finali nazionali che si disputeranno tra qualche settimana. Le ragazze (una qualificata) si giocano la possibilità di andare nel Basso Friuli (Udine, dal 27 maggio al 1° giugno), mentre i ragazzi quella di viaggiare fino al Lazio (Fondi-Gaeta, dal 28 maggio al 2 giugno).

