Serie B Femminile: Freedom contro la Vis Mediterranea a caccia dei tre punti

Ultima trasferta (la più lunga) della stagione per la Freedom FC Women che proverà a ritrovare la vittoria sul campo del fanalino di coda Vis Mediterranea nella ventinovesima e penultima giornata di Serie B. Un viaggio di 888 km, da Cuneo a Solofra, con l’obiettivo dei tre punti per regalarsi un sorriso, che manca dallo scorso 16 marzo, in coda al campionato, prima di salutare il proprio pubblico nell’ultimo turno con il Parma.

Contro una compagine già retrocessa da tempo e che ha ottenuto due soli punti in classifica, le biancoblu dovranno, comunque, mantenere attenzione e concentrazione per uscire dalla Campania con risultato e prestazione, per migliorare l’undicesimo posto attuale: “Ogni partita ha una storia a sé: non bisogna mai sottovalutare l’avversario e dare nulla per scontato. – sottolinea il preparatore atletico delle cuneesi Lorenzo De Martino – Abbiamo visto che il campionato di B è sempre molto difficile e bisogna sempre dare il massimo e mantenere la concentrazione per 90′. Non sarà una gara scontata in cui dovremo dare tutto quello che abbiamo”.

Vis Mediterranea-Freedom FC Women si disputerà allo Stadio “Agostino Gallucci” di Solofra (Avellino) domenica 11 maggio alle ore 12: dirigerà l’incontro il sig. Luca Schifone di Taranto, coadiuvato dagli assistenti Francesco Santoro ed Alex Capotorto, anch’essi della sezione di Taranto.

Sarà possibile seguire il match su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma OTT della FIGC: basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it .

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA VENTINOVESIMA GIORNATA (Domenica 11 maggio ore 15)

Hellas Verona-H&D Chievo (sabato 10 maggio ore 18.30)

Vis Mediterranea-Freedom FC Women (ore 12)

Arezzo-San Marino Academy

Brescia-RES Women

Cesena-Bologna

Orobica Calcio Bergamo-Genoa

Parma-Ternana

Pavia Academy-Lumezzane

CLASSIFICA

Ternana 75, Parma 73, Genoa 60, Bologna 60, Lumezzane 47, Brescia 44, Cesena 41, H&D Chievo 40, Arezzo 38, RES Women 35, Freedom FC Women 34, Hellas Verona 28, Orobica Calcio Bergamo 26, San Marino Academy 24, Pavia Academy 20, Vis Mediterranea 2.