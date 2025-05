Per il secondo anno consecutivo è la società Mondovì Volley ad organizzare il prestigioso evento delle Final Four Regionali per le categorie Under 14 femminile ed Under 15 maschile. L’evento si svolgerà domani, domenica 11 maggio 2025, e vedrà ben due compagini cuneesi in lizza, entrambe al femminile: si tratta delle padrone di casa della Bam Lpm MonVi di coach Andrea Viola e del Club76 L’Alba Volley di coach Martina Biestro.

Quattro le sedi di gara scelte: a Mondovì si giocherà al Palamanera e al PalaItis, mentre con il sostegno delle locali amministrazioni comunali e delle società Vicoforte Volley Ceva e Villanova Volley Ball si scenderà in campo anche a Vicoforte e Villanova.

Per la categoria Under 14 femminile le semifinali del mattino (fischio di inizio ore 10.00) vedranno affrontarsi In Volley Pizzeria Al Confine e Club76 L’Alba Volley al Palamanera, mentre le padrone di casa della Bam Lpm MonVi e Vol-Ley Academy Volpiano incroceranno i loro destini in quel di Vicoforte. L’impianto di Mondovì ospiterà la finale 1°-2° posto alle 17.00, mentre Vicoforte sarà sede della “finalina”.

Nella categoria Under 15 maschile, invece, nessuna rappresentante cuneese. Le semifinali saranno infatti Sant’Anna Volley-Pallavolo Altiora (PalaItis) e Arti Volley-Volley Parella Torino (Villanova). Il PalaItis ospiterà la finale 3°-4° posto, mentre il titolo sarà messo in palio al Palamanera alle 15.30.

Le Final Four Regionali per le categorie Under 14 femminile ed Under 15 maschile metteranno anche in palio i posti per le finali nazionali che si disputeranno tra qualche settimana. Le ragazze (una qualificata) si giocano la possibilità di andare nel Basso Friuli (Udine, dal 27 maggio al 1° giugno), mentre i ragazzi quella di viaggiare fino al Lazio (Fondi-Gaeta, dal 28 maggio al 2 giugno).