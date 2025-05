Ultimo sforzo in programma per Libellula Banca CRS e L’Alba Volley, le due formazioni cuneesi partecipanti ai campionati di Serie B femminile di pallavolo. Nessuna delle due, come vedremo, ha più obiettivi di peso da raggiungere, ma entrambe vorranno certamente concludere al meglio e nella miglior posizione possibile i loro campionati.

In Serie B1 il successo dell’ultimo turno della Libellula Banca CRS sulla G.S. Fo.Co.L Volley Legnano non ha mantenuto vive le speranze playoff. Anche in caso di successo nella sfida di domani sulla Clericiauto Cabiate (già data erroneamente in un precedente articolo come avversaria della scorsa giornata), le braidesi non potrebbero superare la Savis Vol-Ley Academy.

Regolamento alla mano e sperando di non dire inesattezze, il primo criterio per dirimere un arrivo a pari punti è il numero di vittorie: le volpianesi ne hanno già ottenute 18, mentre le “Libellule” sono solamente a 16 e potrebbero al massimo arrivare a 17. Resta comunque la soddisfazione per un campionato condotto sempre nelle prime posizioni, da chiudere al meglio contro una squadra, quella cabiatese, già retrocessa.

Per la Serie B2, l’ultima sfida stagionale de L’Alba Volley è un piccolo spareggio. Le ragazze di coach Relato si trovano infatti a pari punti con la Universo In Volley Pavia, a quota 39 in sesta piazza. I due sestetti si troveranno faccia a faccia nella giornata di gioco 26, con anche qualche chance di salire in quinta posizione. Il facile impegno della Bonprix Teamvolley non fa però partire particolari voli pindarici.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 26 (10/5)

Savis Vol-Ley Academy – Volley Parella Torino

Mts Tecnicaer Santena – Rothoblaas Volano

GSO Villa Cortese – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano

Sim Immobiliare Novara – Club Italia 0-3

Libellula Banca CRS – Clericiauto Cabiate

Capo D’Orso Palau – Pall. Don Colleoni

Trentino Energie Arg. – Volley Academy V&V

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 65 Mts Tecnicaer Santena 50 Savis Vol-Ley Academy 49 Rothoblaas Volano 49 Libellula Banca CRS 46 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 44 Capo D’Orso Palau 42 Club Italia* 42 Sim Immobiliare Novara* 38 Volley Parella Torino 29 Pall. Don Colleoni 25 Clericiauto Cabiate 20 Trentino Energie Arg. 19 Volley Academy V&V 7 * Una gara in più

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 26 (10/5)

Viscontini Tea Consulting – Igor Volley Trecate

CUS Torino – Club 76 Fenera Chieri

Universo In Volley Pavia – L’Alba Volley

Lilliput Pallavolo – Pallavolo Florens

Ascot Moncalieri Toplay – MTV Guffanti Group

G.S. Cagliero – Bonprix Teamvolley

Acrobatica Group Alessandria – CUS Pavia

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA