Domenica 18 maggio prende il via dall’Anello di Pluf di Venasca il calendario 2025 di Sui sentieri d’òc, una rassegna di attività musicali, culturali e naturalistiche per famiglie con bambini nella fascia di età dai 3 ai 12 anni, organizzata dall’Unione Montana Valle Varaita e curata da La Fabbrica dei Suoni.

Dedicata in particolare nell’edizione di quest’anno a strumenti e musiche, si compone di dodici appuntamenti da maggio a ottobre sulle tracce dei protagonisti della storia occitana “C’è posto nel bosco”, ideata in modo originale proprio per l’Anello di Pluf e alla quale sono stati aggiunti ulteriori contenuti rispetto allo scorso anno, e alla scoperta degli strumenti musicali che, attraverso la melodia sonora, riescono a mantenere vive le tradizioni del passato.

Camminando lungo il sentiero, i partecipanti saranno invitati a rispondere alla domanda “da dove proviene questo suono?”, individuando le diverse melodie che si sprigionano dagli strumenti musicali che si riferiscono alla cultura popolare occitana, come ghironda, cornamusa, violino, fisarmonica e diversi tipi di flauto. Non mancheranno poi le storie di folletti, gnomi, silfidi e ninfe e del loro incontro con un sarvanòt delle montagne, un folletto occitano e della saggezza che è capace di esprimere e condividere con tutti un vecchio albero del bosco.

La camminata parte alle ore 10 dall’ala di piazza Caduti di Venasca: la partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di sabato 17 maggio su www.vallidelmonviso.it/suisentieridoc-2025 o su www.lafabbricadeisuoni.it.

Il percorso non è adatto a passeggini o carrozzine; si consiglia di indossare scarpe da ginnastica o trekking e un cappellino per proteggersi dal sole, di portare una giacca antivento/antipioggia e di avere con sé una borraccia da riempire alla partenza. Le attività guidate terminano alle ore 12 presso la Casetta di Pluf, a circa metà percorso: il rientro in paese è da effettuare in autonomia seguendo le indicazioni sul sentiero. Per l’eventuale pranzo al sacco nel bosco è utile portare alcuni plaid. Al pomeriggio è possibile visitare La Fabbrica dei Suoni previa prenotazione, con ingresso a pagamento.

Gli appuntamenti di Sui sentieri d’òc, si svolgono su diversi sentieri e in varie località della valle Varaita per scoprire, divertendosi, la lingua e la cultura musicale occitana: patrimoni culturali che anche i più piccoli possono apprezzare e scoprire, se indirizzati in modo costruttivo.

Sei date sono in programma a Venasca lungo l’Anello di Pluf la mattina della terza domenica di ogni mese fino a ottobre – con la sola eccezione di settembre quando la passeggiata si svolgerà domenica 14 –, le altre sei sono calendarizzate tra fine giugno e fine agosto in varie località della valle Varaita: Bellino, Sampeyre, Pontechianale, Frassino, Melle e Isasca. Tutti gli appuntamenti abbinano attività musicali, culturali e naturalistiche: nel mese di giugno sono in calendario due date: domenica 15 si torna a Venasca e venerdì 27 si fa tappa a Frassino.

La rassegna, alla sua seconda edizione dopo la fortunata annata scorsa, è finanziata grazie a risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte nell’ambito del Progetto “Legge 482/99 – La lenga per deman, edizione 2023” realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie.