Si è svolta alla presenza di 29 amministratori comunali (sui 56 aderenti all’Ente consortile, 613 millesimi del totale), negli spazi della Sala «Daniela Vineis» di via Vittime di Brescia, 3 (Saluzzo), l’Assemblea ordinaria dei Comuni aderenti al Consorzio Monviso Solidale.

Preceduta dalla Prima Commissione, durante la quale Carla Giobergia (Presidentessa del Consiglio di Amministrazione), Stefania Dalmasso (Presidentessa dell’Assemblea e sindaca di Piasco), Enrico Giraudo (Direttore del Consorzio), Giorgio Morra (responsabile dell’Area amministrativa e contabile) e Luca Accalai (nuovo Segretario generale in sostituzione di Paolo Mana) hanno avuto l’occasione di riflettere sui temi in discussione, l’Assemblea è stata chiamata a esprimersi su un ordine del giorno incentrato su tre punti: 1) rendiconto del bilancio di esercizio 2024; 2) variazione n. 1 al bilancio di previsione 2025-2027; 3) comunicazione riferita all’Art. 1, Comma 759, Legge 207/2024 da pochi giorni reso noto dal Governo agli Enti comunali operanti sul territorio nazionale.

Il ragionier Morra ha come di consueto illustrato ai presenti le voci e l’andamento del bilancio di esercizio dello scorso anno del Consorzio Monviso Solidale, che si è chiuso con un avanzo di amministrazione disponibile ammontante a 456.674,39 euro. Tra gli eventi principali del 2024 è stato segnalato un aumento generale del bilancio di oltre 850.000 euro, dovuto a nuovi fondi progettuali, e si è sottolineato il significativo aumento della spesa per minori e madri in struttura protetta, coincidente con oltre 400.000 euro: aspetto questo che, nei fatti, ha in qualche modo rappresentato il principale focus di riflessione nel corso di tutta l’Assemblea.

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, e cioè la variazione n. 1 sul bilancio di previsione 2025-2027, sono state illustrate le seguenti voci: per il 2025, un avanzo di amministrazione derivante da vincoli di destinazione pari a +266.326,05 euro (2.905.160,67 euro rispetto alla bozza di bilancio approvata il 23 dicembre 2024); un avanzo di amministrazione libero, applicato per 56.000 euro all’aggiornamento del parco automezzi e per la fornitura di arredi per alloggi destinati alle emergenze abitative; e, infine, un aggiornamento sul cronoprogramma dei progetti riferiti al PNRR, coincidente con +152.515,96 euro.

Sia il primo sia il secondo punto all’ordine del giorno sono stati sottoposti a votazione, ricevendo l’approvazione all’unanimità.

È tuttavia il terzo punto in discussione ad aver rappresentato una significativa novità durante l’incontro assembleare del Consorzio Monviso Solidale. Come comunicato dal direttore Enrico Giraudo, «con la Legge finanziaria del 2025 e, nello specifico, con il Decreto promulgato il 30 aprile di quest’anno, il Ministero dell’Interno ha predisposto un fondo triennale per la parziale copertura della spesa riferita al collocamento in contesto extrafamiliare di minori e adulti (di solito la madre) a seguito di richiesta da parte dell’autorità giudiziaria. Una competenza che pertiene sì agli enti locali ma che, in Piemonte e in altre aree d’Italia, è stata da tempo delegata a differenti forme associate come, nei fatti, sono i Consorzi».

Grazie a questa iniziativa – che costituisce un’incoraggiante novità per le articolazioni territoriali del servizio pubblico proprio perché destinata a coprire, almeno in parte, i costi non indifferenti che queste devono affrontare quotidianamente per il benessere sociale dei cittadini – i Comuni aderenti al CMS interessati da procedure di collocamento extrafamiliare di madre-figlio/i potranno richiedere un rimborso attraverso una procedura burocratico-amministrativa da perfezionare sul sito del Ministero.

Le cifre ricevute a compensazione dai Comuni (il cui numero per il 2024 ammonta a 27 su 56) saranno successivamente girate all’Ente consortile, in quanto soggetto che ha effettivamente provveduto a sostenere le spese in oggetto.

Già nel corso della precedente Assemblea del 21 gennaio era emerso chiaramente quanto il fenomeno del collocamento di minori e adulti fosse in preoccupante aumento sui territori di competenza del Consorzio Monviso Solidale, con una conseguente dilatazione della relativa voce di costo.

L’iniziativa del Ministero, pertanto, non «può che essere valutata positivamente, benché si tratti di una ‘goccia’ nel mare: il Governo ha infatti stanziato 100 milioni di euro per ognuno dei tre anni in cui si articola l’iniziativa, che non saranno tuttavia sufficienti a coprire ciò che effettivamente viene speso in Italia in questo ambito. Certo, non possiamo non sottolineare quest’anomalia procedurale che comporta, per i Comuni, la compilazione della documentazione al fine di ricevere una compensazione che, in ogni caso, dovrà poi essere stornata a favore del CMS; anche perché temo che tutto ciò possa creare, almeno in un primo momento, confusione e ulteriore carico di lavoro», dichiara Carla Giobergia al termine della seduta.

«Sono d’accordo con quanto dice la collega», sostiene Stefania Dalmasso; «aggiungo solo che la possibilità di procedere alla compilazione sul sito del Ministero potrà d’altra parte rappresentare un modo utile, per i singoli Comuni, di portare a conoscenza del governo centrale la consistenza effettiva di una spesa che, soprattutto per le amministrazioni più piccole, ha un’incidenza enorme sul bilancio: di fronte alle cifre reali, auspicabilmente il Ministero potrà così tarare in maniera più precisa il fabbisogno dei prossimi anni, in modo da riuscire a coprire il più possibile costi davvero non trascurabili.

L’importante, questa sera, era confrontarsi insieme agli amministratori per condividere la portata della novità, trovandosi d’accordo nell’espletamento dei passaggi burocratici cui siamo chiamati, necessari al rimborso a favore del Consorzio. Al momento i Comuni interessati sono 27, ma manderemo a tutti la comunicazione perché è molto probabile che negli anni il loro numero possa aumentare».