Sabato 10 maggio dalle ore 10 a Cuneo, presso il Rondò dei Talenti (via Gallo 1), è in programma la terza edizione del “Certame Pareysoniano”, il concorso nazionale di filosofia riservato agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole superiori, organizzato dal Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson” in collaborazione con il liceo classico e scientifico “S. Pellico-G. Peano”.

A presiedere l’avvio dei lavori del “Certame Pareysoniano” e la successiva presentazione degli elaborati da parte degli studenti ammessi alla finale, sarà il prof. Enrico Guglielminetti, presidente del Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson”. Interverranno anche Giulia Gavioli (Liceo Minghetti di Bologna) e Federico Naretto (Liceo D’Azeglio di Torino), vincitori dell’edizione 2024.

Nel pomeriggio, dalle 15, presso lo Spazio Incontri Fondazione Crc (via Roma, 15) si svolgerà una conferenza del prof. Giovanni Maddalena (Università del Molise) sul tema “Delitti, investigazioni e libertà nell’epoca dell’intelligenza artificiale”; seguirà, dalle 16, la cerimonia di premiazione dei vincitori della terza edizione dell’iniziativa. La partecipazione è gratuita e aperta alla cittadinanza. Per maggiori informazioni scrivere a [email protected].