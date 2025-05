Una nuova sede a Busca, in una zona più centrale, composta da locali ampi, luminosi ed accoglienti, e di facile accessibilità per gli associati. Aperto tre giorni alla settimana (lunedi – mattina e pomeriggio, mercoledì e venerdi solo alla mattina), l’ufficio–recapito buschese di Confartigianato Cuneo si presenta come un valido testimone dell’impegno dell’Associazione: essere sempre più vicini agli imprenditori e alle loro famiglie, rafforzando il legame con territorio e istituzioni locali.

L’inaugurazione si è tenuta giovedì 8 maggio alle ore 12 alla presenza del sindaco di Busca Ezio Donadio, dell’assessore con delega ai Rapporti con i settori produttivi Diego Bressi, dell’assessore regionale Marco Gallo e di numerosi sindaci dei paesi limitrofi. Per Confartigianato Cuneo erano presenti il presidente territoriale e presidente della Camera di commercio Luca Crosetto, il presidente di Confartigianato Piemonte Giorgio Felici, il vice presidente di Confartigianato Cuneo Michele Quaglia, il direttore generale Joseph Meineri, la presidente della zona di Dronero Michela Alladio e il vice presidente zonale Giorgio Verutti.

Il nuovo ufficio di Confartigianato Cuneo, sito in Piazza Savoia, 6 (sostituendo la vecchia sede di via Corso Giovanni XXIII) entra così a far parte dell’articolata presenza dell’Associazione sul territorio provinciale con i suoi 12 uffici di zona (Alba, Borgo San Dalmazzo, Bra, Carrù, Ceva, Cuneo, Dogliani, Dronero, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano) e i 6 “uffici recapito” (Bagnolo Piemonte, Busca, Canale, Garessio, Racconigi, Santo Stefano Belbo).

«La presenza capillare in provincia e il radicamento sul territorio di Confartigianato Cuneo – spiegano i presidenti Crosetto e Alladio – rappresentano da sempre un importante punto di forza della nostra Associazione. Questo ci permette di essere più vicini alle imprese, andando a intercettare esigenze e problematiche che risultano così differenti in un territorio grande come il nostro. Attraverso i nostri sportelli diamo concretezza alla nostra azione di rappresentanza e tutela del comparto artigiano e affianchiamo gli imprenditori con un ampio ventaglio di servizi, consulenze e opportunità, proponendoci alle imprese come un partner affidabile per competere e crescere in un mercato in continua evoluzione, grazie ad un sistema di soluzioni innovative e integrate».