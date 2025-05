“Dopo il primato nazionale ottenuto lo scorso anno dalla provincia di Cuneo per numero di Comuni più attenti ad ambiente e qualità della vita, torna anche per il 2025 il programma Spighe Verdi della FEE – Foundation for Environmental Education per guidare le amministrazioni nella scelta di strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che, riconoscendo alle imprese agricole un ruolo chiave, giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità. Invitiamo quindi i Comuni interessati a partecipare a contattarci entro il 23 maggio per fornire loro adeguato supporto”. Così Fabio Fogliati, referente per Confagricoltura Cuneo del progetto “Spighe Verdi” annuncia l’apertura del decimo bando dell’iniziativa che premia i Comuni rurali sulla base di una serie di indicatori condivisi con Confagricoltura in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità.

L’iniziativa “Spighe Verdi”, di cui Confagricoltura è partner, rappresenta uno strumento efficace di valorizzazione del patrimonio rurale, ricco di risorse naturali e culturali e con importanti ricadute anche in termini occupazionali. Il successo del programma si fonda sulla volontà delle Amministrazioni comunali di avviare un percorso di miglioramento e sulla partecipazione attiva della comunità e delle imprese, in particolare quelle agricole. In questo contesto, l’agricoltura è fondamentale: contribuisce alla produzione di alimenti di qualità, alla difesa del paesaggio, alla tutela della biodiversità e rafforza il legame tra Comuni, agricoltori e comunità locale.

Nel 2024 sono stati 75 i Comuni premiati in 15 regioni italiane, a testimonianza della crescente attenzione verso la sostenibilità e la valorizzazione delle aree rurali. Per la provincia di Cuneo il riconoscimento è andato ai Comuni di Alba, Bra, Castiglione Falletto, Centallo, Cherasco, Guarene, Monforte d’Alba e Santo Stefano Belbo. Oltre alle virtuose località cuneesi, sono stati premiati in Piemonte anche i Comuni di Gamalero (AL), Gavi (AL), Volpedo (AL), Canelli (AT) e Pralormo (TO), portando la regione ad avere 13 riconoscimenti complessivi.

I Comuni interessati possono autocandidarsi accedendo al sito www.spigheverdi.net e inoltrando una comunicazione a Confagricoltura Cuneo, che offre supporto ai Comuni durante tutto l’iter di candidatura.