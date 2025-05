Sabato 10 maggio alle ore 15, a Barolo presso l’Enoteca Regionale del Barolo (ingresso da via Collegio Barolo), si terrà il terzo appuntamento di “Oltre l’annata” il programma di master experiences dedicato alle menzioni comunali del Barolo 2021 curato da Cristiana Grimaldi, direttrice dell’Enoteca Regionale del Barolo e da Michele Longo, esperto di Barolo e noto per il suo approccio coinvolgente e profondo nel raccontare la storia, la toponomastica, la pedologia e le caratteristiche dei vini dei grandi terroir del Piemonte.

L’appuntamento vedrà un focus sui territori di Castiglione Falletto, Grinzane Cavour e Monforte d’Alba, esplorandone la storia, le caratteristiche e le peculiarità. L’ultimo appuntamento di “Oltre l’annata” si svolgerà sabato 14 giugno sempre con inizio alle ore 15. Ogni appuntamento prevede la degustazione guidata alla cieca di 6 Barolo 2021 provenienti dall’area in esame. Per maggiori informazioni e per prenotare le master experiences visitare il sito internet www.enotecadelbarolo.it.

“Le condizioni climatiche ottimali dell’annata 2021 hanno favorito una maturazione progressiva e bilanciata delle uve, garantendo vini con ottima struttura, acidità vibrante e tannini ben definiti – affermano Cristiana Grimaldi e Michele Longo -.

La storia del Barolo 2021 è una narrazione fatta di complessità, unicità e sfumature: vogliamo offrire una sorta di racconto per guidare gli amanti di questo vino a scoprire le menzioni comunali, preziose indicazioni geografiche che delineano i contorni di un’annata e ne scolpiscono l’essenza più profonda. Attraverso un percorso che unisce analisi tecniche, storie radicate nel territorio e degustazioni guidate alla cieca, offriremo l’opportunità di esplorare il vero cuore del Barolo”.

Ogni partecipante alle master dell’Enoteca Regionale del Barolo riceverà in omaggio una copia del prestigioso “Barolo Terroir” di Ian D’Agata e Michele Longo, vincitore del premio Best in the World 2023 – European Wine Book. Con oltre 500 pagine di contenuti esclusivi, “Barolo Terroir” è la guida più completa mai scritta sul Barolo, offrendo un approfondimento su uve, cru, produttori e territori, esplorando il presente e il futuro del ‘re dei vini’. Un’opera indispensabile per professionisti e appassionati.