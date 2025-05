Una sfida interiore che diventa l’impegno di andare oltre i limiti

«Portare “Through Sport” sulle montagne non è solo un simbolo. È l’impegno a rappresentare un modo diverso di vivere e raccontare lo sport: non solo come performance, ma come esperienza che trasforma, unisce, fa bene al corpo, alla mente e alla comunità».

Through significa attraverso, insieme nello sport per andare oltre la sfida, oltre noi stessi. Davide Rivero ha compiuto da poco trentadue anni, da cinque ha lasciato l’attività di rappresentante commerciale nel settore dell’illuminazione e ha iniziato a inseguire un sogno, oggi realtà. «Poco dopo il Covid sono riuscito nell’impresa di scalare il Fauniera “al contrario”: in quell’occasione ho capito che era giunta l’ora provarci».

Sabato 12 settembre 2020, ci vollero due ore e 40 minuti e una bicicletta per raggiungere la sommità del Colle. Trenta chilometri, 1.850 metri di dislivello e una velocità media di 11,3 km/h, pedalati “al contrario”, seduto sul manubrio e senza mai mettere il piede per terra. In Alta Val Grana, affiancato dall’hand bike dell’amico Luca Cucchietti: «Il coronavirus ha capovolto la nostra vita, le nostre abitudini, anche il nostro modo di pensare – spiegò Rivero –. Io ho semplicemente capovolto il modo di pedalare».

Possiamo definirla una “pedalata rivoluzionaria”?

«Non saprei (sorride, ndr), di certo ha rivoluzionato la mia vita. Lo storytelling era fortissimo. Mi son detto: se un gesto del genere, raccontato nel modo giusto, ha preso valore, quante cose nella vita sono possibili?».

Impresa eccentrica, obiettivo nobile: raccogliere 20mila euro per l’associazione “Amico Sport” di Cuneo che si occupa di diffondere lo sport tra ragazzi diversamente abili. Il primo passo verso una nuova vita, fatta di sacrifici, allenamenti e connessioni, con persone e la natura.

Dalla bicicletta all’ultra trail: la passione per l’endurance ha la meglio?

«La considero un’evoluzione. Ho smesso di andare in bici perché non mi motivava più, nello sforzo prolungato ho trovato una nuova vocazione: automatico il pensiero al primo trail, la Curnis Auta. Una gara molto tecnica, notturna, fatta di 80 chilometri e 4500 metri di dislivello, sviluppata in cresta tra le mie valli: Grana e Maira e Stura. Ero motivatissimo».

Com’è andata?

«Secondo assoluto, in poco più di dieci ore. È stata una sofferenza ma buona, perché ho tirato fuori proprio tutto me stesso. Ho capito che mi piaceva».

La prima stagione da professionista non finisce però al meglio.

«Vero. Stavo accarezzando il mio sogno, quello per cui ho indirizzato molte mie scelte e forze. Gli obiettivi della stagione 2023 sarebbero stati principalmente due competizioni internazionali del circuito Utmb, Lavaredo Ultra Trail a Cortina sulla distanza degli 80 chilometri e Nice Cote d’Azur sulla distanza 115 chilometri. Tutto è stato regolare sino alla giornata di gara sulle vette del Mercantour, ma il finale fu diverso da quello sognato. Dopo la partenza veloce da Roubion e solo un’ora di gara, all’imbocco della prima salita, scivolai compiendo una brutta rotazione sulla gamba destra. Rottura del femore: l’infortunio più grave della mia vita, l’inizio di un periodo complicato».

L’infortunio: un processo fisico e mentale.

«Dopo l’operazione i progressi erano grandi, nelle radiografie a due mesi si intravedeva già il callo osseo e le ferite erano in ordine. A inizio dicembre qualcosa cambiò: una febbre lieve ma costante mise in discussione medico ed ortopedico su un possibile processo infiammatorio o infettivo. Dubbio confermato dalle analisi ematiche. Il 17 aprile 2024, a sei mesi e mezzo dal primo intervento, entrai nuovamente in sala operatoria per la rimozione dei ferri. In quei giorni ho sentito la speranza, quella attiva, avevo voglia di coltivare senza aspettative se non la voglia di tornare alla salute».

Dall’agonismo all’impegno so­ciale, cosa la guida?

«Un fil rouge unisce la mia attività agonistica a nuovi progetti sportivi e associativi, tutti in perfetta sintonia con il mio percorso. Dalle gare di sci alpinismo ai preparativi per la stagione di trail, alla nascita di “Through Sport”. Ogni esperienza ha avuto un significato profondo, spingendomi a guardare oltre la performance per creare qualcosa di più grande».

L’associazione unisce sport, valori umani e impegno sociale ed è composta da un gruppo di amici sportivi e collaboratori appassionati: Claudio Garelli, Davide Giordano, Stefano Marongiu, Lucia Nallino e Manuele Ferrero. Ne sentiremo parlare, a partire dall’incontro di sabato 10 maggio, alle ore 18 al Baladin di Cuneo. In occasione del Cuneo Montagna Festival, Didove Davide dialogherà Davide Mazzocco, e Beppe Costamagna sugli arrivi in montagna. Una vera e propria esperienza che, superando la dimensione della performance, diventano palcoscenico di libertà e condivisione.

Tante conferme e qualche novità per la quarta edizione

di Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso

Torna nell’estate 2025 “Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso”, un evento di salite in bicicletta verso colli e arrivi in quota nelle valli Stura, Grana, Maira, Varaita, Po-Bronda e Infernotto, con strade chiuse al traffico. La manifestazione prevede tre giornate singole e una “sei giorni” consecutiva in luglio, collegata all’analogo evento francese Tournée des Grands Cols. Tra giugno e settembre, i ciclisti potranno scalare il Colle Fauniera, il Colle dell’Agnello, il Pian del Re, il Colle di Sampeyre, Montoso e Rucas di Bagnolo Piemonte, e Montemale di Cuneo. La partecipazione è gratuita, con talloncino commemorativo. Il pacchetto di sei giorni, da venerdì 4 a giovedì 10 luglio, prevede una salita al giorno, con l’incontro con i cicloturisti francesi al Colle dell’Agnello. Le tre giornate singole si terranno il 21 giugno, il 30 agosto e il 7 settembre. L’evento è alla sua quarta edizione e si sviluppa con il sostegno dell’Unione Europea e diverse realtà locali.