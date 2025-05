«Maestri del lavoro, passione e impegno in favore dei giovani»

La figura del Maestro del Lavoro affonda le sue radici nel Regio Decreto del 30 di­cem­bre 1923, n. 3167, con cui venne istituita la decorazione della “Stella al Merito del Lavoro”. Oltre cento anni di storia per onorare l’articolo 1 della nostra Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948: «L’Italia è una Repub­blica democratica, fondata sul lavoro».

Due brevi note storiche per meglio contestualizzare la cerimonia di conferimento delle onorificenze andata in scena giovedì scorso, in occasione della Festa del Lavoratori, presso l’elegante Conservatorio Giusep­pe Verdi di Torino. Ottantatré i nuovi insigniti del Piemonte – 33 Maestre e 50 Maestri – premiati per il loro impegno professionale, la dedizione e l’esemplarità nel mondo del lavoro. Di questi sei cuneesi: Luisella Arlotto (Acqua Sant’Anna – Vinadio), Laura Brondolo (Ferrero – Alba), Giuseppe Cavallotto (Mondo – Diano d’Alba), Sil­vio Cavarero (Silvatem Spa – San Michele Mondovì), Patri­zia Gras­sato (Ghemar Spa – Caval­lermaggiore), Ser­gio Mar­­chi­sio (Ferrero – Alba).

Alla cerimonia ha preso parte il prefetto di Torino, Donato Cafagna, accompagnato dalle autorità civili e militari, dai rappresentanti delle aziende e dai Consoli delle Province piemontesi con i loro collaboratori. L’evento clou di un intero anno di attività che il console cuneese, Umberto Bona, racconta ai lettori di IDEA.

Partiamo dalla base, può descrivere meglio la figura dei Maestri del Lavoro?

«Il Maestro del Lavoro è un’onorificenza della Repub­blica Italiana, simile a quella dei Cavalieri del Lavoro, dei Cavalieri della Repubblica o dei Commendatori. Tale onorificenza viene conferita con un decreto del Presidente della Repubblica, dopo una valutazione da parte degli Uffici Regionali del Lavoro e del Ministero del Lavoro».

Come si avvia l’iter per diventare Maestro del Lavoro?

«L’iter viene avviato secondo quanto previsto dalla Legge n. 143 del 5 febbraio 1992. Può essere l’azienda stessa a proporre il candidato, inviando la documentazione richiesta all’Ispettorato del Lavoro regionale competente. In alternativa, può farlo anche il sindacato o direttamente il candidato, se ritiene di avere i requisiti. In ogni caso, è necessario che l’azienda rilasci una dichiarazione (più che un curriculum formale, ndr) che attesti il comportamento e i meriti del candidato. Non è sufficiente l’autovalutazione: serve un riconoscimento ufficiale da parte dell’azienda».

Quali sono le caratteristiche richieste per ottenere il titolo di Maestro del Lavoro?

«Per ottenere il prestigioso titolo di Maestro del Lavoro, è necessario possedere sia requisiti tecnici che morali, in linea con i valori di eccellenza e dedizione che questa onorificenza intende premiare. Sul piano tecnico, è richiesto che il candidato abbia lavorato in modo continuativo per almeno venticinque anni come dipendente, e non in qualità di titolare o proprietario d’azienda. Questo periodo può essere maturato anche in più imprese, ma deve essere ininterrotto. Inoltre, il lavoratore deve aver compiuto almeno cinquant’anni d’età al momento della candidatura. Accanto a questi requisiti oggettivi, la legge prevede anche criteri di tipo morale: la persona candidata deve infatti aver dimostrato, nel corso della propria carriera, qualità come perizia, impegno, laboriosità e una condotta morale irreprensibile. Non si tratta quindi solo di premiare l’anzianità lavorativa, ma anche il valore umano e professionale del lavoratore, la dedizione al proprio mestiere e l’integrità dimostrata nel tempo».

Qual è il vostro obiettivo?

«Sensibilizzare e formare i giovani. Grazie al MdL Dorico Mordenti, coordinatore del progetto Testimonianza For­ma­tiva Scuole, trasmettiamo alle giovani generazioni tematiche che aiutano a una crescita sia professionale che culturale. Grazie a lezioni frontali trattiamo argomenti comuni a tutti gli indirizzi quali Cultura della Sicurezza, Competenze e Etica, Sostenibilità e, a scelta dei docenti, tematiche specifiche riguardanti l’indirizzo di studi. Un’attività di volontariato che si completa con la proposta di visite aziendali».

Possiamo dare alcuni numeri per meglio descrivere le vostre azioni?

«Nell’anno scolastico in corso abbiamo incontrato oltre 4.500 ragazzi, di cui ben 3mila accompagnati in visite aziendali, con larga maggioranza di scuole superiori, ma anche elementari e medie. Abbiamo creato una connessione diretta con il 12% degli alunni degli Istituti di secondo grado della provincia».

In Italia sono circa 13mila i Maestri iscritti all’associazione, 266 dei quali nella Granda: ognuno di loro simboleggia una vita dedicata con passione e integrità al proprio mestiere. Un esempio per la collettività.