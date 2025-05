«Che bello pedalare sulle strade della BraBra»

In vista della Gran Fondo Specialized l’ex campione parla del suo ruolo al fianco di Sandro Stevan e della gara del 25 maggio tra le colline Unesco: «Uno spettacolo da non perdere»

Per avvicinarci “ad ampie pedalate” al­la Fe­nix BraBra Lan­ghe Monferrato Ro­ero Specialized, “Reverse Edi­tion”, con il 25 maggio da cerchiare in rosso con annotata la frazione Pollenzo di Bra, ab­biamo chiacchierato con l’ex campione Fabio Aru. Vinci­tore della Vuelta 2015, una tappa al Tour de France, tre tappe al Giro d’Italia e due alla Vuelta e il titolo nazionale nel 2017, due podi al Giro d’Italia, è il primo sardo (e quarto italiano assoluto dopo Felice Gimondi, Francesco Mo­ser e Vincenzo Nibali) ad aver indossato la maglia rosa del Giro d’Italia, la gialla del Tour e la rossa della Vuelta.

Come nasce il legame con la BraBra e con l’organizzatore Sandro Stevan?

«Da un paio d’anni, con l’occasione che la manifestazione è entrata nel circuito delle Gran Fondo Specialized. Ho avuto modo di parteciparvi, anche perché tocca dei territori straordinari che evocano il cibo di qualità, dei vini eccezionali e, personalmente, i vini piemontesi sono sul gradino più alto del mio podio italiano. Un mix di fattori che mi portano con entusiasmo a questa kermesse. Ho conosciuto Sandro, un uomo molto appassionato di ciclismo e con competenza. Ab­biamo instaurato un bel rapporto ed ecco la risposta alla domanda!».

Con tanto di suo post social, ha fatto un giro di ricognizione della gara 2025.

«Esattamente. Nei giorni scorsi ho effettuato un entusiasmante allenamento sul percorso Gran Fondo. Approfittando del­la bellissima giornata, ho pe­dalato con piacere e abbiamo girato video e scattato foto. Colori e vista pazzeschi. Ne ho dato conto con un mio post in cui ho scritto “Ma quanto è bello pedalare tra i vigneti di una delle zone più belle d’Italia, diventate da qualche anno patrimonio dell’Unesco. Se non l’avete già fatto ve lo consiglio. Bici da strada, gravel o e-bike e non ve ne pentirete”. Io sarò presente a fine maggio alla gara, mi piace molto il cambio data e speriamo che il meteo ci regali una giornata incredibile».

Che 32esima edizione sarà, dal lato della sua esperienza?

«Paesaggisticamente, merita assolutamente. Dal punto di vista tecnico, nella mia carriera ero adatto a salite più lunghe rispetto a quelle proposte da questa gara. Però, dal punto di vista amatoriale che ci siano su e giù, curve e strappi, stuzzica moltissimo il palato e i pedali. Dà la possibilità a tutti di partecipare, anche a chi non è propriamente uno scalatore».

Dal 2022 lei è Ambassador Spe­­cialized.

«Sì! Un brand che mi ha accompagnato parecchio lungo la mia carriera professionistica ed è, anche, partner della BraBra. La mia prima gara ufficiale in mountain bike l’ho fatta in sella a una Spe­cialized, ho vinto alcune gare molto importanti. Una volta smesso di correre, ho continuato e coltivato questo rapporto di collaborazione. Un rapporto che funziona e che mi stimola».

Oggi Fabio Aru è soddisfatto?

«Partecipo come testimonial e non come agonista alle manifestazioni. Mi piace trascorrere il tempo con gli appassionati, pedalare, stare nell’ambiente. Sono molto severo con me stesso, sono molto ambizioso e non mi fermo mai. Ho tanti obiettivi e tanti progetti in testa. Sono contento di quello che faccio».

E del suo passato da professionista?

«Sono talmente severo che penso che nella vita si possa sempre fare e dare di più. Ho fatto una bella carriera, non sono stato un atleta come Tadej Pogačar ma mi sono tolto le mie soddisfazioni. Partito da un paesino in Sardegna, in una famiglia che non aveva tradizioni ciclistiche, quello che ho fatto è stato importante. Ogni carriera è a sé. Sono contento della strada percorsa».

Fabio Aru quanto può essere trainante, oggi?

«Lo sto facendo con la Fabio Aru Academy. La provincia del Sud Sardegna, quella dove sono nato e cresciuto, è risultata essere la meno sportiva d’Italia a livello di opportunità e strutture. Devo e dobbiamo fare di più per i giovani. Ho una squadra giovanile, alleno i ragazzini e gli dò la possibilità di fare sport. Se questo, come nel mio caso, venisse fatto da ogni ex professionista, ex dilettante o appassionato, il nostro movimento continuerebbe ul­teriormente a crescere. Sto lavorando sull’attività sportiva e sulla sicurezza nell’attività sportiva. Può far avvicinare ancora più persone, dico davvero».