Pallacanestro Farigliano: termina al quarto posto l’Under 15 di Eccellenza

La prima storica volta di una squadra PF in Eccellenza termina con il 4° posto in Coppa Piemonte. I 2010 fariglianesi affrontano sul campo neutro del Pala Einaudi di Moncalieri la formazione del Don Bosco Crocetta, approcciando benissimo la gara, con un primo periodo equilibrato e un secondo periodo sugli scudi (46 a 42 a metà gara). Il rientro in campo dagli spogliatoi è nuovamente favorevole ai fariglianesi, ma in poco tempo l’inerzia cambia completamente e costringe la PF a inseguire per i restanti minuti. Nel quarto periodo, alcune conclusioni da tre punti riavvicinano agli avversari, ma una difesa troppo ballerina costringe Farigliano a mollare la presa.

Under 15 Eccellenza

PF 73 – Crocetta 85

PF: Avico, Manfredi, Pedde, Romana, Taricco, Porro, Massano, Scarano, Bianciotto, Carotti, Marenco, Viara. All. Bittner, Giachello, Bianciotto, Sappa.

Aquilotti, Torneo “Città di Cuneo”

Fantastica esperienza per il gruppo 2015 fariglianese nel ponte del 1° maggio al torneo nazionale “Città di Cuneo”. La formazione fariglianese (composta da atleti tutti 2015) chiude il proprio girone, composto da Cuneo Blu, Ussa Basket e Polisportiva Gandhi, al quarto posto. Nella seconda fase del torneo, i fariglianesi cadono, al termine di una dispendiosa partita, contro la maggiore esperienza della Cuneo Bianca, per poi riuscire a strappare una sudatissima vittoria contro un’ostica Cairo.

PF: Marenco, Roà, Cappellino, Revelli, Novarese, Bertone, Dalmasso, Fia, Bruno, Filippi, Chionetti, Lubatti, Pittavino, Caliman. All. Schellino.

Esordienti al Torneo “Città dei Fiori”

Altra bellissima esperienza per gli Esordienti della PF, che da giovedì 1° a sabato 3 maggio hanno preso parte alla quarta edizione del Torneo Canestrello (quest’anno denominato primo Trofeo internazionale “Città dei Fiori”) ad Arma di Taggia e Sanremo. All’evento era presente anche il Club Roser di Barcellona. I ragazzi di coach Bolgioni, dopo la prima sconfitta con il Basket Canaletto (10 a 6 nonostante i grandi sforzi), hanno superato il Tigullio Sport Team (12 a 4) e la Pallacanestro Vado (10 a 6). I biancorossi si sono giocati il 3°-4° posto contro i forti padroni di casa dell’Olimpia Arma di Taggia, perdendo per 10 a 6 e ottenendo così comunque un bellissimo e meritato 4° posto.

PF: Albarello, Balbi, Barbiero, Basso, Bongioanni, Calleri, Cappellino, Dutto, Galliano, Giordano, Griseri, Hincu, Musso. All. Bolgioni.

Scoiattoli Small

Ultima giornata di campionato per il gruppo 2017, che al Pala Langhe di Alba affronta i padroni di casa dell’Olimpo e l’Acaja Fossano. Due prestazioni solide al ritorno dalla settimana festiva, che danno la giusta carica per affrontare il torneo Manfredi “Scoiattoli a Canestro” di domenica 11 in casa, nella suggestiva cornice degli impianti sportivi di Dogliani.

Benente C., Benente G., Gallo, Grotto, Paccani, Piccioni, Roà. All. Cagnassi.

c.s.