Motori: Rallye Elba perfetto per Matteo Giordano e Manuela Siragusa

Impossibile iniziare l’I.R.C. 2025 meglio di così per Matteo Giordano e Manuela Siragusa, che su Renault Clio Rally3 di KZ Racing Team (in collaborazione con Tiesse Suzuki Asti), hanno vinto il “Rallye Elba” nel Trofeo 4RM svoltosi tra venerdì 2 e sabato 3 maggio con partenza e podio a Portoferraio.

Per la coppia cuneese la bellissima gara toscana, seguita da un pubblico caloroso e veramente appassionato fin dalle verifiche tecniche, è stata da incorniciare: subito in vetta alla classifica del Trofeo dopo le prime due prove del venerdì sera, con vittoria della “Volterraio – Rio” valida come Pirelli Power Stage, nella giornata di sabato hanno mantenuto un ritmo costante nelle rimanenti quattro p.s. chiudendo la classifica con 50″ sull’equipaggio Leonardo Scalco-Devis Bernardi, nonchè un ottimo 22.o posto nella classifica assoluta.

Dopo la premiazione sul podio e le foto di rito, sia Matteo che Manuela esprimono la loro gioia “…per una gara che è andata veramente bene, anche meglio rispetto ai nostri programmi. Abbiamo trovato un ottimo feeling con la vettura nella prima prova speciale e, nonostante la sede stradale in alcuni tratti fosse veramente scivolosa, siamo riusciti a tenere un ritmo elevato ma senza prendere rischi inutili. Nel complesso siamo soddisfatti per aver raccolto tutti i punti possibili in questo Rallye Elba che è una gara di alto livello sotto ogni aspetto”.

Il secondo appuntamento in calendario per l’I.R.C. 2025 sarà il “Rally Internazionale del Taro”, in provincia di Parma, sabato 24 e domenica 25 maggio.

c.s.