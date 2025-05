Bene Vagienna: aperte le iscrizioni per l’edizione 2025 di “Corri per Bene”

BENE VAGIENNA – L’Industria Grafica Eurostampa è lieta di annunciare la settima edizione di “Corri per Bene – Trofeo Eurostampa VII Memorial ‘Anna Sampò’“, un evento che unisce sport, aggregazione e ricordo. La manifestazione si terrà venerdì 30 maggio 2025 e offrirà due percorsi pensati per coinvolgere sia gli appassionati della corsa che le famiglie desiderose di trascorrere un piacevole pomeriggio all’aria aperta.

Il programma prevede una corsa non competitiva di 10 chilometri con partenza fissata alle ore 18:30, pensata per runner e sportivi che desiderano mettersi alla prova in un contesto festoso e amatoriale. A seguire, alle ore 18:35, prenderà il via la tradizionale camminata di 6 chilometri adatta a tutte le età (con un tracciato parzialmente sterrato non consigliato ai passeggini), ideale per le famiglie che vogliono godersi una passeggiata in compagnia.

La partecipazione all’evento è completamente gratuita e le iscrizioni possono essere effettuate in modo semplice e veloce inquadrando il QR Code presente sulla locandina (o digitando il link https://forms.gle/qGMrBDnNc4iHrSWK7 ). Questa giornata rappresenta un’occasione speciale per i dipendenti dell’Industria Grafica Eurostampa e per l’intera comunità cittadina di ritrovarsi, condividendo la passione per lo sport e il desiderio di trascorrere un bel pomeriggio di festa e convivialità.

Il punto di partenza per entrambe le iniziative sarà Piazzale Eurostampa, situato in Viale Rimembranza 20 a Bene Vagienna; l’invito è quello di partecipare numerosi a questa settima edizione di “Corri per Bene”, iscrivendosi entro martedì 27 maggio.

L’organizzazione è a cura di ASD Il Podio, e la corsa non competitiva si svolge sotto l’egida di Fidal Piemonte e con la preziosa collaborazione del Comune di Bene Vagienna.

c.s.